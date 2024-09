Paiement mobile en Algérie : 5 nouvelles banques lancent le service QR

À partir d’octobre 2024, cinq banques algériennes offriront à leurs clients un nouveau service de paiement électronique via téléphone mobile, en utilisant le code QR. Cette initiative vise à moderniser les transactions bancaires et à simplifier la vie des consommateurs.

Le paiement mobile se développe en Algérie

Assia Benchabla Queiroz, cheffe de division au GIE Monétique, a annoncé ce projet lors d’une déclaration à l’Agence de presse algérienne. Selon elle, ce service innovant permettra aux clients d’effectuer des paiements en scannant simplement un code QR. Il s’agit d’une solution qui ne nécessite pas l’utilisation de carte bancaire, mais repose uniquement sur l’interaction entre le téléphone mobile et le code QR du commerçant.

Cette nouvelle technologie vise à offrir un mode de paiement instantané, rapide et sécurisé. Le client pourra payer ses achats, régler ses factures et effectuer diverses transactions en temps réel, sans avoir à faire la queue dans les points de vente ou à manipuler de l’argent liquide. Ce système, déjà en place dans plusieurs pays à travers le monde, promet de transformer les habitudes de consommation des Algériens et de réduire les délais d’attente dans les magasins et les guichets.

8 banques au total proposeront l’e-paiement en Algérie avant fin 2024

Trois institutions proposent déjà le paiement mobile en Algérie : la Banque Nationale d’Algérie (BNA), Banque Al Salam et Algérie Poste. Avec l’arrivée de cinq nouvelles banques dans ce secteur, le nombre total d’institutions offrant ce service passera à huit, renforçant ainsi la transition du pays vers une économie numérique.

Le groupement monétique GIE Monétique ne compte pas s’arrêter là. L’organisation prévoit déjà de nouveaux projets pour 2025 afin de continuer à développer et moderniser le secteur du paiement électronique. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à encourager l’usage des nouvelles technologies et à réduire l’utilisation des espèces en Algérie.

Avec le soutien croissant des banques et la mise en place d’infrastructures adaptées, le paiement via téléphone mobile pourrait devenir une norme dans les années à venir.