Paiement mensuel des factures Sonelgaz : bonne ou mauvaise idée ? Les experts répondent

Faut-il revoir le paiement des factures d’électricité et de gaz en Algérie ? La proposition du député Mohamed Said Maanser relance le débat ! Ce dernier plaide pour un passage au système de facturation mensuelle, arguant que cela allégera le fardeau financier de millions de foyers. En coulisses, les acteurs institutionnels et les défenseurs des droits des consommateurs scrutent de près cette initiative.

Dans un contexte économique où chaque dinar compte, le député Mohamed Said Maanser estime que « le passage à un système mensuel permettrait de mieux répartir les coûts et d’éviter les mauvaises surprises des factures trimestrielles ».

Selon lui, ce changement pourrait offrir une flexibilité aux citoyens et permettre une meilleure gestion budgétaire. Mais est-ce suffisant pour répondre aux enjeux de fond ?

Paiement mensuel des factures d’électricité et de gaz : le ministre de l’Énergie clarifie la position du gouvernement

Face à cette proposition, le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a répondu de manière mesurée. Le projet de transition vers une facturation mensuelle est en effet à l’étude par la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz), mais des prérequis restent à examiner. Selon lui, toute modification du système de facturation ou des tarifs devra passer par une étude approfondie pour éviter des conséquences néfastes, notamment sur l’équilibre financier du secteur.

En effet, actuellement, le système de tarification repose sur quatre tranches en fonction de la consommation. Ces tranches déterminent le montant des factures, et tout changement à ce système devrait, selon Arkab, être validé par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. La dernière révision des tarifs date de 2016, et les autorités sont soucieuses de maintenir une stabilité des prix pour ne pas affecter davantage le pouvoir d’achat des citoyens.

Factures mensuelles : un soulagement ou un nouveau fardeau pour les ménages algériens ?

Pour les experts, cette réforme soulève des inquiétudes légitimes. Moustapha Zbidi, le président de l’Association de protection des consommateurs, a exprimé des réserves concernant un potentiel ajustement des tranches tarifaires, qui pourrait accompagner ce changement.

« Si la facturation mensuelle est mise en place, il est impératif que les prix des tranches restent inchangés, sinon nous risquons de voir des hausses indirectes qui affecteront directement le consommateur », a-t-il souligné. De plus, Zbidi insiste sur la nécessité d’une transparence totale dans l’application du système mensuel. Alors, cette réforme est une bonne ou mauvaise idée ? Voici ses avantages et inconvénients.

Les avantages du paiement mensuel des factures Sonelgaz

En théorie, la facturation mensuelle peut offrir plusieurs avantages notables, à savoir :

Gestion budgétaire améliorée : les consommateurs ne vont plus à faire face à des factures trimestrielles souvent élevées, ce qui permettra une meilleure répartition des coûts sur l’année ;

: les consommateurs ne vont plus à faire face à des factures trimestrielles souvent élevées, ce qui permettra une meilleure répartition des coûts sur l’année ; Éviter les hausses imprévues : en étalant la consommation, les foyers vont éviter de passer d’une tranche inférieure à une tranche plus coûteuse, souvent en raison d’une consommation concentrée sur trois mois ;

: en étalant la consommation, les foyers vont éviter de passer d’une tranche inférieure à une tranche plus coûteuse, souvent en raison d’une consommation concentrée sur trois mois ; Stabilité pour Sonelgaz : pour la société publique, cette réforme peut signifier une régularité accrue dans le recouvrement des paiements et un flux financier plus stable, limitant les créances impayées ;

Les inconvénients du paiement mensuel des factures Sonelgaz

Cependant, cette réforme soulève aussi plusieurs défis, notamment :

Le risque d’un impact sur le pouvoir d’achat : si les prix des tranches sont modifiés, certains foyers peuvent se retrouver à payer plus, malgré une facturation mensuelle ;

: si les prix des tranches sont modifiés, certains foyers peuvent se retrouver à payer plus, malgré une facturation mensuelle ; Le modèle économique actuel : Sonelgaz devra veiller à ce que cette réforme ne perturbe pas la rentabilité de l’entreprise, surtout dans un contexte de subventions publiques qui, bien qu’importantes, restent insuffisantes pour couvrir l’intégralité des coûts de production ;

En définitive, les autorités continuent de peser les pour et les contre quant à la mensualisation des factures de Sonelgaz. Mais une chose est sûre, le débat n’est que le début d’une réflexion plus large sur la manière de réformer le secteur énergétique en Algérie.

