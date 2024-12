Paiement « immédiat » des amendes routières : Voici la nouvelle procédure de la Gendarmerie nationale

Dans une démarche visant à moderniser les services proposés aux usagers de la route, les unités de la gendarmerie nationale algérienne ont été équipées de terminaux de paiement électronique (TPE) fabriqués par l’entreprise nationale des industries électroniques (ENIE).

Ces appareils permettront aux automobilistes ayant commis une infraction de régler immédiatement l’amende forfaitaire sur place et de récupérer leur permis de conduire sans délai.

Selon l’APOCE (Organisation Algérienne de Protection et d’Orientation du Consommateur, et son Environnement), cette nouvelle mesure a pour objectif de faciliter les démarches administratives pour les usagers.

Il est important de noter que l’utilisation de ces TPE reste facultative. Les contrevenants conservent la possibilité de régler leur amende par les voies traditionnelles.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une volonté de renforcer la qualité des services offerts dans le domaine de la sécurité routière et de généraliser le paiement électronique afin de simplifier les procédures pour les citoyens.

Ministre des Finances : 2025 sera l’année «des réformes économiques…»

Cette avancée technologique vient renforcer les ambitions du gouvernement algérien en matière de transition numérique. En effet, le ministre des Finances, Laaziz Faid, a annoncé que l’année 2025 marquerait un tournant décisif dans la mise en œuvre de réformes économiques profondes.

Lors d’une réunion de la commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, Faid a souligné l’importance de l’année à venir.

Il a déclaré que 2025 serait consacrée à l’approfondissement des réformes économiques et à l’élargissement de l’assiette fiscale, afin de réduire l’économie informelle et les transactions en espèces.

Parmi les mesures phares annoncées, figure la généralisation des paiements électroniques à partir du 1er janvier 2025. Cette mesure, selon le ministre, permettra d’améliorer la transparence des transactions et de faciliter leur suivi.

Par ailleurs, le gouvernement algérien prévoit de mettre en place de nouvelles procédures pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Des plans d’action spécifiques seront élaborés pour différents secteurs, notamment les huissiers de justice, les avocats, les paris et jeux d’argent, les commissionnaires en douanes, les experts-comptables et les commissaires aux comptes.

Ces annonces s’inscrivent dans le cadre d’une volonté de moderniser l’économie algérienne et de renforcer la gouvernance financière. Le gouvernement espère ainsi attirer les investissements, améliorer le climat des affaires et améliorer le niveau de vie de la population.

