Paiement en ligne des droits de timbres fiscaux : lancement de « Tabioucom »

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé sa nouvelle plateforme numérique « Tabioucom« , dédiée au paiement en ligne des droits de timbre.

Cet outil, qui s’inscrit dans la stratégie de modernisation des services publics, marque une avancée significative vers la simplification des démarches administratives pour les citoyens et les opérateurs économiques algériens.

La plateforme « Tabioucom », accessible 24h/24 et 7j/7, permet aux usagers de régler leurs droits de timbre via une carte Edahabia ou une carte CIB.

Une fois le paiement effectué, un reçu électronique est généré et peut être téléchargé.

Ce document fait office de preuve à joindre aux dossiers administratifs, notamment pour la délivrance du passeport, de la carte nationale d’identité (dans certains cas spécifiques) et du permis de conduire.

Le service sera prochainement étendu à d’autres documents administratifs, renforçant ainsi l’efficacité du processus et réduisant les délais pour les citoyens.

Tabioucoum : une collaboration intersectorielle

Le développement de la plateforme « Tabioucom » résulte d’une collaboration entre plusieurs ministères et entités, dont le ministère des Finances, le ministère de l’Intérieur, et le ministère de la Poste et des Télécommunications.

Le Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique) et l’Entreprise d’Appui au Développement du Numérique (EADN) ont également contribué à sa conception.

Cette coopération intersectorielle a permis de créer une solution innovante qui non seulement facilite l’acquittement des droits de timbre, mais qui aussi garantit la sécurité des transactions grâce à un système de vérification en temps réel.

Vers une numérisation accrue des services fiscaux

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a salué cette initiative comme étant une « nouvelle pierre angulaire » dans l’édification de services numériques en Algérie.

Il a insisté sur l’importance de poursuivre les efforts pour élargir ces services à d’autres mesures fiscales, dans le but de renforcer la transparence, l’efficacité et la confiance entre l’administration et les citoyens.

La directrice générale des Impôts,

Mme Amel Abdellatif, a quant à elle mis en avant les avantages de « Tabioucom », notamment l’augmentation du recouvrement fiscal et la promotion de l’inclusion financière par l’utilisation accrue des moyens de paiement électroniques.

Avec le lancement de « Tabioucom », l’Algérie fait un pas important vers la modernisation de son système fiscal.