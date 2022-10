Paiement électronique : Air Algérie et BNA signent une convention

Le secteur aérien étant en continuel changement, les compagnies doivent suivre les évolutions de ce domaine et offrir les meilleurs services à leurs clientèles. Dans ce même sillage, le transporteur aérien national multiplie ses efforts pour rester compétitif.

En effet, dans le cadre de la digitalisation du secteur des transports en Algérie, la compagnie aérienne nationale a décidé de se pencher sur la vente électronique de ses billets. Avec, notamment, la possibilité de paiement électronique.

Une étape qui va permettre de faciliter le processus d’achat des billets par les voyageurs algériens. Mais aussi de soulager les différentes agences d’Air Algérie sur le territoire national. Qui rencontrent une forte pression durant les périodes de vacances.

Paiement électronique des billets : Air Algérie et BNA signent une convention

En ce mercredi 26 octobre, Air Algérie et la banque nationale d’Algérie se sont réunis pour signer une convention portant sur la numérisation et l’extension des dispositifs de paiement électronique de la compagnie aérienne nationale.

En effet, cette convention a pour but de doter toutes les agences d’Air Algérie, à travers le territoire national, par des appareils de paiement électronique de dernière génération, précise Air Algérie dans son communiqué officiel. Ces derniers vont permettre de développer l’activité du transporteur aérien national. Et ce, en offrant un service plus facile et avantageux aux voyageurs algériens. La signature de cette convention intervient dans le cadre des efforts des pouvoirs publics. Qui visent à réduire la masse monétaire utilisée dans les différentes transactions commerciales.

Pour mémoire, le ministère des Transports, a précédemment fixé la date limite pour l’élaboration d’un plan d’action portant sur la vente électronique des billets de la compagnie nationale, Air Algérie. En effet, ce délai s’étale jusqu’au 1 juin 2023.