Paiement des salaires dans la fonction publique : Une mesure exceptionnelle réitérée en février 2025

Alger, 30 janvier 2025 – Dans une démarche proactive et face au retard observé dans la préparation des budgets pour l’année 2025 par la plupart des administrations et institutions publiques, le ministère des Finances a exigé hier que l’ensemble de ses services, centraux et déconcentrés, procèdent au paiement des salaires du mois de février pour tous les agents publics. Cette mesure intervient dans l’attente de l’approbation des budgets des institutions et administrations publiques.

Un arrêté conjoint a été publié ce 29 janvier par la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité, portant le numéro 11, et la Direction générale du Budget, portant le numéro 505. Cet arrêté autorise, à titre exceptionnel, le paiement à découvert des salaires des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques pour le mois de février 2025.

Cette décision reflète la volonté des autorités de garantir la continuité du service public et d’éviter tout retard dans le versement des rémunérations, malgré les délais administratifs liés à la finalisation des budgets.

Cette décision fait suite à une mesure similaire prise en janvier 2025, où le Ministère des Finances avait également autorisé le paiement à découvert des salaires des fonctionnaires et agents de l’État pour le mois de janvier.

Cette mesure exceptionnelle, annoncée par un arrêté daté du 2 janvier 2025, visait déjà à garantir la régularité des versements salariaux. Un arrêté, daté du 2 janvier 2025, avait été adressé aux secrétaires généraux des ministères et institutions publiques, ainsi qu’aux directeurs régionaux du budget et de la trésorerie.

Ce texte soulignait que le paiement à découvert était une mesure exceptionnelle cruciale pour garantir la stabilité de la vie quotidienne des fonctionnaires publics et le bon fonctionnement des institutions gouvernementales.

Il permettait d’assurer le versement des salaires à temps, même en cas de retard dans certaines procédures financières, contribuant ainsi à maintenir un équilibre social pour les employés.

La décision de procéder au paiement anticipé des salaires de février 2025, bien que ponctuelle, revêt une importance capitale pour les fonctionnaires algériens. Elle leur garantit un certain niveau de stabilité financière et permet d’assurer la continuité des services publics.