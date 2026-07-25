Paiement des impôts en ligne : voici comment utiliser le nouveau service lancé aujourd’hui

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé le lancement, à partir d’aujourd’hui, d’un nouveau service permettant le paiement en ligne des droits et taxes dus par les contribuables. Une avancée qui s’inscrit dans la continuité des efforts de dématérialisation engagés ces dernières années par l’administration fiscale, avec pour objectif de simplifier le quotidien des contribuables et de réduire leur dépendance aux guichets physiques.

Selon le communiqué de la DGI, tous les contribuables sont concernés par cette nouvelle mesure, quel que soit le régime fiscal auquel ils sont soumis. Concrètement, deux canaux de paiement sont désormais mis à leur disposition.

Le premier consiste à régler ses droits et taxes par carte interbancaire ou par carte Edahabia, directement depuis le portail en ligne, sans avoir besoin de se déplacer jusqu’à un guichet.

Le second passe par le virement bancaire, une option disponible auprès de cinq banques publiques : la Banque nationale d’Algérie (BNA), le Crédit populaire d’Algérie (CPA), la Banque de développement local (BDL), la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), ainsi que la Banque extérieure d’Algérie (BEA). Les contribuables disposant d’un compte dans l’une de ces banques peuvent donc effectuer le virement directement depuis leur espace bancaire, sans passer par une carte de paiement.

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Jibayatic : comment obtenir ses identifiants de connexion ?

Pour accéder à ces services, il faut disposer d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe permettant de se connecter à son espace personnel sur le portail « Jibayatic« . Sans ces identifiants, impossible d’accéder à l’espace privé et donc de profiter du paiement en ligne.

La DGI s’adresse donc en priorité aux contribuables qui n’ont pas encore ce sésame. Les personnes concernées doivent se rendre au plus vite auprès du service des impôts dont elles dépendent (inspection des impôts, centre des impôts ou centre de proximité des impôts) pour récupérer leurs identifiants avant la date limite de leurs échéances fiscales.

Ces identifiants ne servent pas uniquement à payer les impôts en ligne. Ils donnent aussi accès à l’espace personnel du portail et à tous les services en ligne proposés, notamment le paiement des impôts, sans avoir à se déplacer au guichet.

Un service disponible 24h/24 et 7j/7

La DGI invite l’ensemble des contribuables, en particulier ceux concernés par des échéances proches, à privilégier ces démarches à distance plutôt que le déplacement en agence. L’administration fiscale met en avant plusieurs avantages liés à cette dématérialisation.

Le premier est un gain de temps appréciable pour les contribuables, qui n’ont plus à organiser leur emploi du temps autour des horaires d’ouverture des services fiscaux. Le service est en effet disponible en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les week-ends et jours fériés.

La DGI met également en avant une sécurisation renforcée des opérations de paiement, ainsi qu’une réduction sensible des déplacements physiques et des délais d’attente habituellement constatés au niveau des guichets, notamment à l’approche des échéances fiscales, période durant laquelle l’affluence dans les services des impôts est généralement plus forte.

La Direction générale des impôts a assuré vouloir accompagner les contribuables dans la prise en main de ces nouveaux outils numériques. L’administration fiscale affirme mobiliser l’ensemble de ses services pour apporter le soutien et l’assistance nécessaires à tous ceux qui rencontreraient des difficultés lors de l’utilisation du portail « Jibayatic », que ce soit pour récupérer leurs identifiants, effectuer un paiement ou consulter leur situation fiscale.

Pour toute demande d’information concernant ces démarches à distance, la DGI invite les contribuables à la contacter via l’adresse e-mail suivante : mcf.assistance@mf.gov.dz.