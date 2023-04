Paiement des frais de visas : le Royaume-Uni annonce une nouvelle mesure pour les Algériens

Le Royaume-Uni continue d’attirer de plus en plus de ressortissants étrangers pour divers motifs. Notamment, pour y travailler ou pour poursuivre leurs études. En 2022, le pays a délivré plus de 19 000 visas, pour les ressortissants algériens. Soit une augmentation de 76 % par rapport à 2021.

La représentation diplomatique du Royaume-Uni en Algérie vient d’annoncer une nouvelle mesure. Cette dernière concerne les ressortissants algériens qui souhaitent déposer leurs demandes de visa pour ce pays à partir du territoire national.

En effet, dans un communiqué publié le 4 avril dernier, l’ambassade du Royaume-Uni a fait part d’une nouvelle mesure qui prendra effet à partir du 26 avril 2023.

Cette nouvelle mesure concerne le paiement des frais de visas. À défaut de payer ses derniers au niveau des centres chargés du traitement des demandes de visas, les ressortissant algériens devront désormais payer ses frais, en ligne, sur le site internet du gouvernement britannique.

Pour rappel, actuellement, ces demandeurs de visas ont le choix de payer en ligne ou de se déplacer vers le centre de traitement des demandes de visas. Cependant, à partir du 26 avril prochain, Les Algériens auront uniquement droit au paiement électronique des frais de visa.

Par ailleurs, pour expliquer ce changement de procédure, le gouvernement britannique explique, sur son site officiel, qu’à l’heure actuelle, payer un visa en espèce est devenu une anomalie. Cette nouvelle mesure intervient alors pour aligner l’Algérie sur des marchés internationaux.

Ainsi, les Algériens désireux de formuler une demande de visa pour le Royaume-Uni doivent payer ces frais en ligne, avant de déposer leurs passeports et leurs dossiers au niveau du centre de traitement des demandes de visas vers le Royaume-Uni.

UK VISA UPDATE: The way you pay is changing!

From 26 April 2023, all new UK visa applications from Algeria will be moving to a fully online payment process.https://t.co/0aMENNMU75 pic.twitter.com/wfnSzRWO24

— UK in Algeria (@ukinalgeria) April 5, 2023