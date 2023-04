Paiement des frais de visas : l’ambassade du Royaume-Uni à Alger publie une note importante

L’an dernier, le Royaume-Uni a délivré 19 000 visas pour les Algériens. Et ce, pour de différents motifs. Dans ce sillage, le pays a précédemment fait part du lancement prochain d’une nouvelle mesure. Cette dernière concerne notamment le paiement des frais de visas pour le Royaume-Uni.

Pour rappel, dans un précédent communiqué, l’ambassade Uk à Alger annonce le lancement du paiement électronique des frais de visas pour les Algériens. Une nouvelle procédure qui est censée entrer en vigueur le 26 avril dernier. Cependant, l’ambassade du Royaume-Uni en Algérie revient avec un nouveau communiqué pour annoncer le report de cette nouvelle de la mise en application de cette nouvelle mesure.

Royaume-Uni : la mise en application du système de paiement électronique des frais de visas reportée

Dans un communiqué publié dans sa page officielle en ce jeudi 27 avril 2023, l’ambassade du Royaume-Uni informe, ses clients, du report des modifications apportées pour le système de paiement des frais de demandes de visas. À titre de rappel, la représentation diplomatique du Royaume-Uni en Algérie a précédemment fait savoir que les ressortissants algériens pourront enfin procéder au paiement électronique des frais de visas. Une nouvelle procédure annoncée pour permettre à l’Algérie de s’aligner sur des marchés internationaux.

Cependant, conformément au dernier communiqué et pour des raisons techniques, cette représentation diplomatique a fait part du report du déploiement du système de paiement électronique des frais de visas. Et ce, pour le 11 mai prochain. D’ici là, les demandeurs algériens de visas vers le Royaume-Uni continueront à avoir le choix entre payer ces frais au niveau du centre de traitement des demandes de visas ou via le site officiel du gouvernement britannique.

