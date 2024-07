Paiement des factures d’eau en ligne : SEAAL met en place un nouveau processus

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle version de sa plateforme de paiement électronique “Fatourati”. Cette initiative représente une avancée significative dans la numérisation des services publics de l’eau et de l’assainissement, en offrant aux clients une solution moderne, flexible et facile d’accès pour payer leurs factures en ligne.

SEAAL met à jour sa plateforme de paiement “FATOURATI”

Fruit d’une étude approfondie des besoins des clients réalisée en janvier 2024, Fatourati 2.0 se distingue par ses fonctionnalités innovantes. La simplicité du processus permet désormais de régler les factures en un seul clic. La flexibilité est également au rendez-vous avec l’introduction du paiement partiel des factures, permettant aux clients de planifier leurs paiements en fonction de leur situation financière, dans la limite de 50 % de leurs dus.

Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette plateforme dynamique élimine la nécessité de se déplacer aux agences, permettant ainsi aux clients d’économiser un temps précieux en payant depuis chez eux. En outre, une équipe spécialisée dans les services numériques est dédiée à l’accompagnement des clients dans leurs démarches en ligne, garantissant ainsi un support personnalisé et efficace.

Une plateforme accessible de plusieurs façons

M. Salah Harrach, directeur de la clientèle de SEAAL, a déclaré : “Avec Fatourati 2.0, nous faisons un pas de plus dans notre engagement envers l’innovation et la satisfaction des clients. Cette plateforme incarne notre vision d’un service public moderne et efficace, répondant aux besoins de ses utilisateurs.”

Les moyens d’accès à Fatourati 2.0 sont simples et multiples. Les clients peuvent utiliser le site web de SEAAL (www.seaal.dz, section Fatourati), l’application “Wakalati”, ou accéder directement à la plateforme via l’adresse : https://fatourati.seaal.dz.

SEAAL invite tous ses clients à utiliser Fatourati 2.0 pour le règlement de leurs factures afin de minimiser l’encombrement et fluidifier le processus au sein des agences de la société.