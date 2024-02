Paiement des coûts du Hadj 2024 : l’ONPO fixe la date limite

L’office national du Hajj et de la Omra a dévoilé le coût du pèlerinage à la Mecque pour la saison 2024. Selon la commission chargée de l’organisation du Hadj pour cette année, ce tarif est fixé à hauteur 840 000 dinars algériens, billet d’avions inclus.

Dans la suite de cette annonce, l’Office national du Hadj et de la Omra a annoncé la date limite et les procédures administratives à suivre par les citoyens éligibles pour accomplir ce rituel.

Hadj 2024 pour Algériens : voici la date limite et la démarche à suivre pour les inscriptions

Dans un communiqué mis en ligne, dans la soirée du mardi 27 février 2024, l’ONPO annonce que le dernier délai pour accomplir l’ensemble des démarches administratives et payer les frais du pèlerinage à la Mecque, est prévu pour le 20 mars 2024.

Par ailleurs, les citoyens éligibles à accomplir le rituel du Hadj sont appelés à suivre cet enchainement d’étapes pour pouvoir achever l’ensemble des démarches administratives avec succès. Les concernés devront, d’abord, obtenir, auprès de leurs communes de résidence, le certificat de succès au tirage au sort. Mais aussi, de se présenter au niveau des commissions médicales des wilayas, pour effectuer les examens et les vaccins requis pour l’obtention du carnet de santé et le certificat de qualification sanitaire.

Quelle est la démarche à suivre ?

Ensuite, les futurs pèlerins devront se rendre aux agences de la Banque d’Algérie, pour effectuer le paiement des frais de pèlerinage, pour obtenir un reçu de paiement des prestations du hadj dont le montant s’élève à hauteur de 670 000 dinars et le paiement du billet de voyage (170 000 dinars). pour ce faire, les citoyens concernés sont appelés à fournir les documents suivants :

Un passeport biométrique dont la validité est d’au moins six mois à compter du 14 juin 2024 ;

Certificat du succès au tirage au sort ;

Certificat de qualification sanitaire.

De plus, le pèlerin de prendre attache avec les services de la daïra avant le 20 mars 2024, muni d’un passeport, un certificat d’éligibilité 2024 et d’une copie du certificat de qualification sanitaire. Et ce, pour obtenir son livret de Hadji. Le pèlerin doit aussi présenter une copie du reçu du paiement du coût du hadj et du billet d’avion, trois photos avec un fond blanc et un document justifiant sa relation avec le Mahrem.

