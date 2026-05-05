Paiement de la 2ème tranche AADL 3 : Y aura-t-il un sursis pour les souscripteurs en difficulté ?

Face à la pression financière qui pèse sur les souscripteurs, la députée Khawla Talbi a adressé une demande urgente au ministre de l’Habitat.

Elle appelle à une révision du calendrier de paiement de la deuxième tranche du programme AADL 3, jugeant les délais actuels incompatibles avec le pouvoir d’achat des ménages en cette période de fortes dépenses.

En effet, la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (APN) sous la bannière du mouvement El Bina, a officiellement saisi le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville pour réclamer une intervention urgente concernant les modalités de paiement de la deuxième tranche du programme.

Pourquoi le calendrier de paiement AADL 3 est jugé « trop serré » ?

Dans sa correspondance, l’élue souligne que la fixation de délais courts pour le règlement de cette tranche coïncide avec une période de surcharge financière exceptionnelle pour les familles algériennes. Entre le mois de Ramadan, l’Aïd el-Fitr et l’approche de l’Aïd el-Adha, les budgets domestiques sont soumis à rude épreuve.

Selon la députée, cette accumulation de charges rend particulièrement difficile, voire impossible, le respect des échéances par un grand nombre de souscripteurs. Elle plaide ainsi pour une approche plus flexible, demandant une extension des délais afin de permettre aux citoyens de régulariser leur situation financière dans des conditions plus sereines, tout en tenant compte de leur réalité sociale.

Paiement de la 2ème tranche : Le cri de détresse des souscripteurs d’AADL 3

Cette démarche parlementaire intervient après l’annonce faite par l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), le 20 avril dernier, concernant le lancement de l’émission des ordres de versement.

Cette phase concerne la deuxième étape de la première tranche (fixée à 50 %), ainsi qu’une tranche complémentaire pour les souscripteurs ayant opté pour un changement de typologie d’appartement.

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Il est à noter que l’Agence avait commencé, le 31 mars dernier, à notifier les résultats de l’étude des recours pour les candidats dont les dossiers avaient été initialement rejetés, leur offrant une seconde chance via la plateforme électronique dédiée.

Logement AADL 3 : Les garanties de Belaribi pour les futurs bénéficiaires

De son côté, le ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi, a tenu à rassurer l’opinion publique lors de ses récentes interventions. Il a réaffirmé que tout souscripteur au programme AADL 3 remplissant les conditions légales et réglementaires bénéficiera de son logement.

Le ministre a insisté sur le fait que l’examen des dossiers se déroule selon des critères de transparence et d’équité, tout en assurant que le secteur de l’habitat poursuit l’exécution de ses programmes dans les délais impartis pour répondre aux attentes pressantes des citoyens en matière de logement.

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