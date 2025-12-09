Paiement AADL 3 : voici comment régler toutes les tranches sans se déplacer

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé, ce mardi soir, le lancement d’un nouveau service destiné aux souscripteurs du programme AADL 3. Cette initiative permet désormais de régler les tranches du programme directement en ligne, sans avoir à se déplacer dans les établissements bancaires. L’objectif affiché est de simplifier les démarches administratives et de renforcer la numérisation des services.

Paiement électronique : une solution pratique pour les souscripteurs

Ce nouveau dispositif offre aux bénéficiaires la possibilité de réaliser leurs paiements via plusieurs moyens électroniques. Ils peuvent utiliser la carte Edahabia, la carte bancaire CIB, l’application BaridiMob ou encore la plateforme BaridiWeb. L’Agence souligne que cette approche vise à faciliter l’accès aux services pour tous, notamment pour ceux qui résident loin des agences bancaires ou des bureaux de poste.

Selon les responsables de l’AADL, cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large de modernisation et de digitalisation des services publics. Elle permettra non seulement de réduire le temps d’attente, mais aussi de sécuriser les transactions et de fournir aux souscripteurs une preuve immédiate de paiement.

Une réponse aux besoins des citoyens

Les souscripteurs du programme AADL 3, qui représente une part importante des familles algériennes à la recherche d’un logement, pourront désormais gérer leurs paiements de manière autonome, à tout moment et depuis n’importe quel endroit. Ce service s’adresse particulièrement aux personnes actives ou aux familles qui disposent de peu de temps pour se rendre physiquement dans les banques.

En outre, la possibilité d’utiliser plusieurs moyens de paiement électronique permet de s’adapter aux préférences et aux habitudes des bénéficiaires, garantissant ainsi une expérience plus fluide et pratique.

Vers une administration plus numérique

Le lancement de ce service s’inscrit dans la continuité des efforts de l’administration algérienne pour digitaliser ses services. La numérisation des procédures, notamment dans le secteur du logement, vise à simplifier les démarches, à limiter les déplacements et à améliorer l’efficacité globale du système.

L’AADL a également indiqué que ce service serait régulièrement amélioré et étendu pour couvrir d’autres aspects du programme AADL, permettant ainsi une gestion entièrement dématérialisée des démarches liées au logement public.

Une initiative saluée par les citoyens

Depuis l’annonce, les réactions des citoyens sur les réseaux sociaux ont été globalement positives. Beaucoup ont souligné que la possibilité de payer en ligne allégerait les contraintes liées aux déplacements et aux files d’attente dans les agences bancaires. Cette initiative est donc perçue comme un pas concret vers une administration plus moderne et accessible.

Avec cette mesure, l’AADL franchit une étape importante dans la digitalisation de ses services et offre aux souscripteurs du programme AADL 3 un moyen simple, sûr et pratique de gérer leurs obligations financières.