Paiement AADL 3 : le plafond des cartes CIB et Edahabia relevé exceptionnellement vers ce montant

Le Groupement d’Intérêt Économique Monétique (GIE Monétique), l’organisme officiel chargé des systèmes de paiement électronique en Algérie, a annoncé le relèvement du plafond de paiement pour toutes les cartes bancaires et postales. Cette mesure vise à faciliter le règlement des tranches du programme de logements « AADL 3 » et à simplifier la vie des souscripteurs.

Dans un communiqué publié lundi, le GIE Monétique a précisé que cette décision a été prise en coordination avec les membres partenaires du réseau monétique national. Elle permet aux bénéficiaires de payer leurs échéances sans être limités par les anciens plafonds.

Payer avec la carte CIB ou Edahabia en toute simplicité

Grâce à ce nouveau dispositif, les souscripteurs peuvent désormais régler leurs tranches en utilisant la carte bancaire CIB ou la carte Edahabia d’Algérie Poste. Le GIE Monétique souligne que l’objectif est de réduire les contraintes liées aux paiements de montants importants et d’encourager l’usage des solutions électroniques.

Ainsi, le plafond de paiement des cartes bancaires et Edahabia a été relevé à 500 000 DA, facilitant le règlement des premières tranches pour les souscripteurs AADL 3.

Au-delà des cartes, plusieurs solutions numériques sont disponibles. Les souscripteurs peuvent également utiliser l’application mobile BaridiMob ou la plateforme en ligne BaridiWeb pour payer leurs tranches depuis leur domicile. Ces outils permettent d’éviter les déplacements vers les agences ou bureaux de poste et offrent une solution rapide et sécurisée pour honorer les échéances.

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) avait déjà annoncé début décembre la possibilité de payer les tranches AADL 3 par voie électronique, dans le cadre de la modernisation des services et de la simplification des procédures administratives.

Déjà plus de 300 000 souscripteurs connectés

Les chiffres confirment l’intérêt pour ces solutions numériques. Jusqu’au 31 décembre dernier, 312 521 souscripteurs avaient réglé la première étape de la première tranche, seulement dix jours après l’ouverture de la plateforme électronique le 21 décembre 2025.

Cette adoption rapide témoigne de la popularité croissante du paiement électronique en Algérie et de son efficacité pour les grands programmes nationaux comme le logement.

Avec le relèvement du plafond et la multiplication des moyens de paiement électroniques, les souscripteurs disposent désormais de solutions pratiques et sécurisées pour régler leurs tranches AADL 3. Cette démarche contribue à fluidifier les transactions, à réduire les files d’attente et à renforcer la transparence dans le processus de paiement.