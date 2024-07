Pagaille générale au Mouloudia après le chantage de Belaïli et son père

Depuis une semaine déjà, l’affaire Belaïli a fait couler beaucoup d’encre. Elle a également provoqué une pagaille au sein de la maison mouloudéenne, en raison du chantage du joueur et son père pour rester.

Tout a commencé la semaine passée lors de la première entrevue entre Youcef Belaïli et le président du MC Alger, Mohamed Hakim Hadj-Redjem. Une entrevue à l’issue de laquelle le joueur a menacé de quitter le club pour rejoindre l’Espérance de Tunis.

Des sources proches du dossier révèlent une mésentente entre les deux parties en ce qui concerne la revalorisation salariale du joueur. Craignant voir leur « superstar », qui a menacé de partir, quitter le club cet été, un groupe de supporters s’est déplacé devant le domicile du président mouloudéen, hier à 2h du matin, pour manifester leur colère. Un dérapage qui a incité Hadj-Redjem de déposer sa démission, mais finalement refusée par le propriétaire du club, le groupe Sonatrach.

Belaïli a-t-il utilisé l’ES Tunis pour faire du chantage ?

Dans une interview accordée à « El-Heddaf TV », Youcef Belaïli a relaté sa version. Selon lui, il n’a rien exigé à Hadj-Redjem lors de l’entrevue entre les deux hommes. Il a juste réclamé sa libération pour rejoindre l’ES Tunis. La raison ? Il ne supporte plus la pression de « superstar » au Mouloudia. Il a également révélé que le président a accepté de lui accorder un bon de sortie pour la somme de 500.000 euros.

Bizarrement, l’Espérance n’a jamais pensé à récupérer l’attaquant international cet été. Si c’était le cas, il aurait négocié le transfert avec le Mouloudia. Preuve de plus, les médias tunisiens n’ont jamais rapporté des contacts entre l’EST et le joueur.

De quoi ouvrir les portes aux spéculations si Belaïli avait bel et bien des touches avec le prestigieux club tunisien, ou bien c’était juste « un coup de pression » pour bénéficier d’une importante augmentation salariale. Mais une chose est sûre, Hadj-Redjem était très intelligent et n’a pas cédé aux exigences du joueur et son père.

En somme, l’affaire Belaïli a créé une grande pagaille à la maison mouloudéenne ces derniers jours, au moment où les autres cadors du championnat, notamment l’USMA et la JSK, avancent bien dans l’opération recrutement. Lors de cette période d’intersaison, la sérénité demeure un facteur primordial afin de bien préparer la nouvelle saison, dans laquelle le Doyen sera engagé sur trois fronts.