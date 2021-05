Pack confinement d’Air Algérie : Prix et détails de l’offre proposée

La réouverture des frontières et la reprise des vols est dans toutes les discussions. Une reprise qui a tous d’abord susciter l’euphorie chez les Algériens au niveau international, mais qui laisse place aujourd’hui à une déception qui se traduit peu à peu par une colère. En effet, depuis l’annonce des conditions imposées aux voyageurs, la diaspora algérienne ne manque pas d’exprimer sa colère et sa déception face à tous cela.

Le voyage est jugé trop cher payer : billets, frais d’hébergements et test PCR en fin de confinement, tous cela au frais du voyageur. La question du prix de voyage se pose et les estimations affluent, certains internautes estime cela à près de 1 000 euros par personne, des estimations qui attisent les inquiétudes, mais qui restent loin de la réalité.

D’après des informations rapportées par nos confrères du Soir d’Algérie, les membres du comité chargés de l’organisation des vols d’Air Algérie ont proposés une offre qui pourrait régler ces problèmes de frais de voyage. La compagnie aérienne annonce mettre à disposition des passagers un « pack confinement » estimé à 50 000 dinars, un pack qui comprend le prix du billet, les frais d’hébergement et le coût du test PCR.

La compagnie aérienne algérienne n’a d’ailleurs annoncé aucun programme et aucun plan pour les vols à venir. À moins de 3 jours de la reprise des vols, la diaspora algérienne reste livrée à elle-même dans le flou total.

Des conditions de reprise qui suscitent la colère de la diaspora

Le président de la République Abdelmajid Tebboune a annoncé la reprise des vols à partir du 1er juin après plus d’un an de suspension et de fermeture des frontières. Cette reprise des vols se fera néanmoins dans certaines conditions, des conditions qui ont provoquées la colère de la diaspora algérienne.

En effet l’ouverture des frontières se fera sous des conditions très strictes qui ont été annoncés dans un communiqué officiel du premier ministre. Les voyageurs devront présenter le résultat négatif du test PCR effectué avant l’embarquement et devront se soumettre à un autre test après leurs mises en quarantaine sur le territoire algérien.

Les conditions qui provoquent la colère des ressortissants algériens, c’est la mise en quarantaine dans des hôtels et les tests qui seront au frais du voyageur, frais jugés excessivement chers par la diaspora algérienne. Les frais à prévoir pour le voyage inquiètent et provoquent la colère de la communauté algérienne à l’étranger.

Le « pack de confinement » proposé par Air Algérie est donc une nouvelle qui calmera les esprits et qui enchantera les Algériens qui ont hâte de rentrer au pays. L’offre n’est par ailleurs pas mises en application et reste en attente d’une décision finale.