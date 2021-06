Pack confinement : Air Algérie dévoile le prix final

La compagnie nationale aérienne, Air Algérie, a attendu le premier jour de l’ouverture partielle des frontières, annoncée par le président Tebboune, pour enfin dévoiler le prix final de son pack de confinement. Un prix qui a été sujet à beaucoup de spéculations et à de nombreuses rumeurs, qui ont induit les ressortissants Algériens à l’étranger dans une grande confusion.

En effet, c’est sur les réseaux sociaux que, la compagnie aérienne Air Algérie a dévoilé enfin le prix final de son pack confinement. « En application des nouvelles directives des autorités Algériennes, le montant du « pack » confinement est réduit à 33 000 DA TTC par passager », a indiqué la compagnie nationale.

Qui sera dispensé de payer les frais de confinement ?

La compagnie aérienne a également souligné que « les demandes de dispense de paiement des frais de confinement en faveurs des étudiants et des personnes âgées à faible revenu doivent être accompagnées de pièces justificatives et adressées aux représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger ».

Il est à rappeler que le président Tebboune a annoncé que les étudiants et les personnes âgées seront dispensés de payer les frais de confinement. Aucune précision n’a été toutefois donnée sur l’age exact de ces personnes. D’après l’annonce d’air Algérie, les demandes de dispenses seront étudiées au niveau des consulats et des ambassades d’Algérie à l’étranger.

Pour finir, Air Algérie a également annoncé qu’elle « contactera toutes les personnes dont la dispense a été accordée par les services compétents ». Par ailleurs, le porte-parole d’Air Algérie a déclaré aujourd’hui que la compagnie Aérienne nationale « offre plus un service public que des prestations commerciales ». Toutefois, il faudrait également souligner que les mesures sanitaires qui régissent la reprise des vols ont été très mal accueillis par la diaspora Algérienne.