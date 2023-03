Depuis quelques jours, un médicament antidiabétique fait fureur sur les réseaux sociaux. Promu sur TikTok par certaines « influenceuses » comme un produit minceur miracle, de nombreuses jeunes filles partent à l’assaut des pharmacies à la recherche de… l’Ozempic.

Conscients des dangers que cette tendance représente pour la santé des gens, les voix de beaucoup de médecins se sont élevées en Europe, et ailleurs, pour mettre en garde contre l’utilisation de cet antidiabétique pour perdre du poids.

En Algérie aussi, les cris d’alarme commencent à retentir. Le premier d’entre eux a été lancé par l’association de défense du consommateur, Himayatec. Dans un post sur sa page Facebook officielle qu’elle a publié ce mardi 28 février, cette dernière a alerté contre l’usage de l’Ozempic sans ordonnance médicale.

« L’association Himayatec avertit contre l’utilisation dangereuse du médicament Ozempic », lit-on dans la publication. Ensuite, l’association précise que ce médicament, qu’on présente sur les médias sociaux comme étant un produit miracle pour la perte de poids, est, en réalité, un antidiabétique prescrit aux malades atteints de diabète de type 2.

Himayatec conclut son message à destination des consommateurs algériens en rappelant que l’usage de l’Ozempic sans prescription médicale comporte « des effets dangereux sur la santé de son utilisateur ».

L’Ozempic pour perdre du poids : quels sont les effets secondaires du produit ?

L’Ozempic est un antidiabétique qui se présente sous la forme d’un stylo-seringue dans lequel se trouve un liquide. Les malades du diabète de type 2 se l’injectent une fois par semaine. Cependant, des « influenceuses » actives sur le réseau TikTok ont détourné le médicament de son usage pour en faire un produit minceur ou coupe-faim. Or, bien que l’Ozempic possède des vertus amaigrissantes, son utilisation par les personnes non diabétiques et sans avis médical reste très dangereuse.

Ainsi, sur TikTok, le hashtag #Ozempic comptabilise, à l’heure actuelle, près de 500 millions de vues. Et paradoxalement, lorsqu’on parcourt les vidéos, on tombe rarement sur des femmes qui souffrent de surpoids. On trouve, le plus souvent, des jeunes plutôt « normale », parfois sportives, qui, cherchant à perdre des kilos en trop, se filment en train de s’injecter l’antidiabétique… sans douleur !

Car destiné aux diabétiques, le médicament possède un réel effet coupe-faim. Cependant, le traitement n’est pas sans conséquence sur la santé : « Dans 20 % des cas, le produit est mal toléré sur le plan digestif. C’est-à-dire qu’on peut avoir des nausées et des vomissements », avertit Jean-François Gauthier, endocrinologue à Paris.

Parmi les autres effets secondaires de l’Ozempic, on note : diarrhées, hypoglycémies, chutes brutales du taux de sucre dans le sang pouvant entraîner des malaises, augmentation du rythme cardiaque, vertiges, douleurs abdominales, calculs biliaires ; et dans les cas les plus graves, une pancréatite, inflammation susceptible d’entraîner des lésions irréversibles sur le pancréas.

En France, face à l’ampleur du phénomène, l’Agence de sécurité sanitaire recommande aux médecins de réserver l’Ozempic uniquement aux diabétiques déjà traités avec le médicament.