Oxford Economics 2025 : l’Algérie place trois villes dans le top 20 des plus attractives d’Afrique

Oxford Economics a publié l’édition 2025 de son indice des villes les plus attractives. Cet indice, lancé en 2024, classe 1000 villes à l’échelle mondiale et examine comment elles évoluent et se développent dans un environnement dynamique. Trois villes algériennes font partie du top 20 africain.

L’édition 2025 de l’indice des villes mondiales d’Oxford Économique catégorise les 1 000 premières villes selon des archétypes distincts, à savoir : leaders mondiaux, leaders régionaux, capitales culturelles, villes durables, pôles industriels, villes historiques, mégapoles en développement et villes émergentes.

Le rapport explore également les tendances futures qui façonnent le développement des villes, notamment l’impact de l’intelligence artificielle générative, le changement climatique et les évolutions démographiques.

Trois villes algériennes dans le top 50 africain des villes les plus attractives en 2025

Cet indice établit le classement des 1000 villes en se basant sur 27 indicateurs répartis en cinq catégories, notamment : l’économie (30% du score), le capital humain (25%), la qualité de vie (25%), la gouvernance (10%) et enfin l’environnement (10%).

Avec Alger en tête (389e mondial et 5e en Afrique), suivie de Constantine (474e mondial et 9e africaine) et Oran (578e mondial et 20e en Afrique), l’Algérie compte trois villes bien placées dans ce classement d’Oxford Economics, témoignant d’un progrès malgré des défis persistants. La Tunisie est présente dans ce classement avec Tunis (529e) qui arrive à la 14e place africaine.

Bien que le Caire, Port-Louis et Nairobi occupent les premières places africaines de ce classement (302e, 338e et 381e à l’échelle mondiale), le Maroc avec sept villes (comme Casablanca, Tanger et Marrakech) et l’Afrique du Sud avec cinq villes (dont Johannesburg, le Cap et Pretoria) dominent cette liste en termes de nombre de villes classées.

Oxford Economics is proud to launch the 2025 update of the Global Cities Index. 🚀 Ranking the world’s largest 1,000 cities, this new edition empowers you to unlock the potential of urban economies. Download the report now for more data-driven insights: https://t.co/ylqWTwSBGb pic.twitter.com/iQX0UEPUwU — Oxford Economics (@OxfordEconomics) May 22, 2025

Voici le classement mondial des villes les plus attractives en 2025

Le Ghana (Accra, 387e), le Kenya (Mombasa, 605e) et le Rwanda (Kigali, 540e), sont d’autres pays africains dont les villes gagnent en importance dans ce classement, soulignant la diversification des centres économiques et urbains du continent.

À l’échelle internationale, New York, Londres et Paris occupent les trois premières places. Melbourne en Australie arrive à la sixième place, alors que Tokyo décroche la neuvième place. Pour le monde arabe, c’est Dubaï qui se classe en tête de la liste avec la 51e place mondiale, Abu Dhabi étant au 73e rang.

Par ailleurs, quant au monde musulman, c’est Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, qui est placée au 79e rang. En revanche, la capitale saoudienne, Riyad, remporte 97e place.

