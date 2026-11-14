Olympiades mondiales d’astronomie 2026 : 3 médailles d’argent pour l’Algérie

OL’Algérie s’est distinguée sur la scène scientifique internationale en décrochant trois médailles d’argent à la cinquième édition des Olympiades mondiales ouvertes d’astronomie (Open World Astronomy Olympiad – OWAO 2026), organisées en Russie du 6 au 14 novembre 2026.

Cette compétition, qui s’est déroulée dans la région fédérale de Sirius, a réuni 70 élèves représentant 14 pays, dont l’Algérie. Les trois distinctions algériennes ont été remportées par Mahmoud Bouabdallah, Youcef Idir Kettouche et Mohamed Amine Khaldi, selon l’association d’astronomie El-Chaâra.

Ce résultat revêt une importance particulière puisqu’il marque une première pour l’Algérie, qui décroche pour la première fois une médaille d’argent dans cette compétition scientifique internationale. Il vient également enrichir le palmarès des jeunes talents algériens dans les concours scientifiques internationaux.

Des lauréats issus des activités de l’association El-Chaâra

L’association El-Chaâra d’astronomie a exprimé sa fierté à l’égard des trois élèves récompensés. Ces derniers faisaient partie de sa délégation ayant participé à l’observation de l’éclipse partielle du Soleil depuis la ville de Ténès, dans le cadre d’un événement organisé sous le patronage du ministre de la Jeunesse.

L’association a également précisé que les instruments et équipements astronomiques utilisés par les élèves durant leur préparation et leurs travaux pratiques provenaient de son propre matériel. Elle les avait mis à leur disposition afin de leur permettre d’acquérir une expérience de terrain et de développer leurs compétences dans cette discipline scientifique.

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Un encadrement scientifique pour préparer la compétition

Dans son communiqué, l’association a également salué le travail de l’unité de recherche en médiation scientifique CERISt, qui a assuré la formation des élèves et leur préparation à cette compétition internationale.

Elle a adressé ses remerciements aux enseignants-chercheurs qui ont encadré les candidats, ainsi qu’à toutes les personnes ayant contribué à cette réussite, notamment à travers l’accompagnement des jeunes talents et la mise en place de conditions favorables au développement de leurs capacités.

Cette distinction illustre ainsi l’importance de l’encadrement scientifique et de la préparation pratique dans la formation des jeunes compétences algériennes, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de participation aux manifestations et concours scientifiques internationaux.

L’association El-Chaâra a enfin renouvelé ses félicitations aux trois lauréats, leur souhaitant davantage de réussite et d’excellence, ainsi que de nouveaux succès scientifiques pour l’Algérie sur la scène internationale.

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OWAO 2026 : 15 médailles d’or décernées à l’Olympiade mondiale d’astronomie en Russie

La cinquième édition de l’Olympiade mondiale ouverte d’astronomie (Open World Astronomy Olympiad – OWAO 2026) s’est achevée le 14 novembre en Russie, après neuf jours de compétition. Organisée sur le territoire fédéral de Sirius, elle a réuni 70 élèves venus de 14 pays autour de quatre épreuves destinées à évaluer leurs connaissances et leurs compétences en astronomie.

Au total, 43 participants ont été récompensés lors de cette édition : 15 ont décroché une médaille d’or, 16 une médaille d’argent et 12 une médaille de bronze. Les médailles d’or sont revenues à des candidats de Russie, d’Iran, d’Arménie et du Pérou.

La Russie s’est particulièrement distinguée lors de cette édition. Ses six représentants ont tous remporté une médaille d’or. Il s’agit de Yakov Bakhtiyarov, Nikolaï Gamynin, Maxim Zalesky, Mikhaïl Lazarev, Evgueni Motkov et Ivan Pruglo.

Nikolaï Gamynin a décroché le titre de vainqueur absolu de la compétition. Il a également obtenu les meilleurs résultats dans les épreuves d’observation et le tour express.

L’Iranien Parsia Hassanzadeh s’est, quant à lui, imposé dans l’épreuve théorique. Les Russes Maxim Zalesky et Evgueni Motkov ont obtenu les meilleures performances dans l’épreuve pratique.

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Outre la Russie et l’Iran, des participants d’Arménie et du Pérou figurent également parmi les lauréats des médailles d’or.

Quatre épreuves pour évaluer les compétences des participants

L’OWAO 2026 a reposé sur quatre épreuves complémentaires, conçues pour confronter les élèves à différentes dimensions du travail scientifique en astronomie.

L’épreuve théorique a évalué leurs connaissances et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Celle de la pratique les a amenés à exploiter des données issues de publications scientifiques récentes, à modéliser des phénomènes astronomiques et à présenter leurs résultats sous forme de travaux scientifiques.

L’épreuve d’observation a porté sur l’analyse d’objets célestes dans différents domaines spectraux et l’interprétation des données fournies par les instruments astronomiques.

Enfin, le tour express a testé leur rapidité de raisonnement et leur capacité à repérer les difficultés cachées dans des problèmes à résoudre dans un temps limité.

Une compétition réunissant 14 pays

Cette cinquième édition a rassemblé des délégations du Bangladesh, de Russie, d’Algérie, d’Inde, du Myanmar, de Turquie, du Népal, du Pérou, d’Arménie, du Tadjikistan, d’Iran, d’Éthiopie, du Qatar et du Venezuela.

Au-delà des épreuves, les organisateurs ont également prévu des activités éducatives et culturelles, notamment des excursions, des ateliers, des quiz et des rencontres entre les délégations.

L’Olympiade mondiale ouverte d’astronomie vise à identifier de jeunes talents, à promouvoir l’enseignement de l’astronomie et à renforcer les échanges scientifiques internationaux. Elle offre également aux participants l’occasion de découvrir des méthodes de recherche et de se confronter à des problématiques proches de celles rencontrées dans les travaux scientifiques contemporains.