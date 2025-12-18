Compte bancaire pour l’allocation touristique : Voici les 4 documents à fournir

Dans une intervention sur les ondes de la Radio Nationale, le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Benbahane a apporté des précisions sur les modalités d’ouverture de comptes bancaires, étape désormais indispensable pour bénéficier de l’allocation touristique.

Malgré certains défis persistants que l’État s’efforce de relever, le système bancaire algérien connaît une dynamique de modernisation sans précédent. Selon Benbahane, l’ouverture d’un compte bancaire ne doit plus être perçue comme une contrainte, mais comme un levier essentiel à la numérisation de l’économie nationale.

Allocation touristique : Un compte bancaire unique pour toute la famille

L’une des annonces phares du vice-gouverneur concerne la facilitation des démarches pour les foyers. Désormais, un seul compte bancaire au nom du chef de famille suffit pour permettre à l’ensemble des membres d’obtenir leur allocation voyage.

Benbahane a tenu à rassurer les citoyens sur la rapidité de la procédure : l’ouverture d’un compte, que ce soit au niveau des agences postales ou des banques, s’effectue le jour même et ne nécessite aucun document « insurmontable ».

Quels documents faut-il réunir pour ouvrir un compte bancaire ?

Pour prétendre à l’ouverture d’un compte en vue d’une allocation touristique, les usagers doivent fournir les pièces suivantes :

Une copie de la carte d’identité nationale biométrique.

Un justificatif de domicile (facture d’électricité ou de gaz).

Un acte de naissance.

Un justificatif de revenus.

À ce sujet, le responsable a précisé que la banque est en droit de vérifier la nature de l’activité professionnelle du client, tout en rappelant que la relation banque-client repose sur la confiance et la protection de la vie privée. L’objectif de ces contrôles est avant tout de protéger l’économie nationale contre les activités informelles.

Le réseau bancaire algérien continue de se densifier pour se rapprocher des citoyens. Avec environ 1 800 agences réparties sur l’ensemble du territoire national, les clients disposent désormais d’une grande liberté pour choisir l’établissement financier qui leur convient.

La Banque d’Algérie durcit le ton face à la fraude sur l’allocation touristique

Rappelons que la Banque d’Algérie a annoncé, ce lundi 15 décembre, l’entrée en vigueur immédiate de nouvelles conditions restrictives pour l’accès à l’allocation touristique.

Alors que le passage de l’allocation à 750 euros avait été accueilli avec enthousiasme, le régulateur monétaire a constaté une recrudescence de manœuvres illicites ces dernières semaines. Pour verrouiller le dispositif, trois nouveaux critères de contrôle viennent désormais encadrer chaque transaction.

Désormais, le simple passage au guichet ne suffira plus. La Banque d’Algérie impose désormais aux voyageurs les trois piliers suivants :

Le bénéficiaire doit impérativement détenir un compte bancaire actif au sein de l’établissement auprès duquel il sollicite son droit de change. Cette mesure vise à identifier formellement chaque demandeur. Le paiement de la contrepartie en dinars ne pourra plus se faire en espèces. Seuls les moyens de paiement scripturaux (virements de compte à compte ou chèques) sont désormais autorisés pour acquérir les devises. Les demandeurs devront systématiquement justifier la provenance des fonds en dinars. Une exigence de transparence qui s’inscrit dans la lutte nationale contre le blanchiment d’argent et l’informel.

Ces mesures drastiques interviennent après que les services de contrôle ont identifié des réseaux organisés exploitant les failles du système pour détourner l’allocation de son but premier : le voyage. En imposant la traçabilité bancaire, la Banque d’Algérie espère tarir les flux alimentant le marché noir et garantir que chaque euro cédé profite réellement au citoyen voyageur.