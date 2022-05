Ouverture totale des frontières : un député lance un énième appel

Le président Abdelmadjid Tebboune avait donné l’ordre, lors du Conseil des ministres en date du 24 avril 2022, de revoir les tarifs relatifs au transport aérien et maritime en prévision de la saison estivale. Cependant, une dizaine de jours après ce conseil, rien n’a été annoncé à l’approche de l’été. Ainsi, le nombre de liaisons d’Air Algérie reste inchangé et les tarifs n’ont toujours pas été revus à la baisse.

Une situation qui a poussé les voyageurs algériens à exprimer leurs mécontentements à voix haute y compris sur les réseaux sociaux. Les passagers ne sont pas les seuls à être déçus de ce ralentissement, plusieurs députés et représentants de la diaspora algérienne ont affiché leur désagrément.

Dans ce contexte, le représentant de la communauté algérienne de la première région, Abdelouahab Yagoubi, a appelé le mardi 3 mai 2022, à travers sa page Facebook, à la réouverture totale des frontière algérienne « à l’ouverture totale des frontières et à la libération du secteur du transport aérien et maritime », mais aussi à l’accélération de la révision des prix de transport aérien et maritime « J’appelle solennellement le gouvernement à accélérer l’application des instructions du président de la République pour réviser les prix des billets et augmenter le nombre des dessertes ».

Yagoubi a renforcé sa demande par le fait que la stabilité de la situation a été préservée même durant le mois du Ramadan, si redouté pour une possible résurgence de l’épidémie. De toute évidence, les prévisions favorables des spécialistes du secteur de la santé se vérifient de plus en plus.

Par ailleurs, le dimanche 1 mai 2022, le député a également rappelé aux autorités compétentes que le caractère important de la mise en application de ces instructions du président de la République apparaît, selon lui, à un double niveau. En premier lieu, celle du secteur du tourisme ainsi que celle des « compagnies aériennes et maritimes qui attendent le feu vert pour annoncer le renforcement de leurs plans de vol et de leurs traversées ».

Les propositions de Yagoubi pour la baisse des prix des billets

En effet, Abdelouahab Yagoubi est allé même jusqu’à suggérer un ensemble de mesures à prendre pour réduire les prix des billets à destination de l’Algérie, et ce durablement.

A cet égard, il a estimé que la flambée des prix des billets, après la reprise partielle, « nécessite d’urgence de libérer le secteur du transport aérien et de promouvoir la concurrence au niveau des prix, pour mieux servir les Algériens.” Le député tient à « l’ouverture sérieuse et rapide du ciel algérien ». Dans cette optique, il appelle à « une bonne négociation d’un accord OpenSky avec l’Union européenne ». Cette démarche permettrait de débloquer « les verrous imposés par l’accord franco-algérien du 16 février 2006 sur le transport aérien », précise le parlementaire.

De plus, le député des Algériens de France se pose la question de savoir « à quand le droit à la liberté constitutionnelle de circulation des Algériens sans barrières artificielles », notamment après avoir surmonté la pandémie.