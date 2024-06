Ouverture exceptionnelle des recettes fiscales aujourd’hui

Aujourd’hui, la direction générale des Impôts (DGI) a annoncé une ouverture exceptionnelle des recettes fiscales ce samedi, de 08h30 à 15h00. Cette décision a été prise pour faciliter l’accomplissement des obligations déclaratives et de paiement des citoyens, dont la date limite est fixée au jeudi 20 juin 2024.

L’ouverture exceptionnelle des bureaux de recettes fiscales le samedi constitue une réponse directe aux besoins des contribuables, en leur offrant une opportunité supplémentaire de s’acquitter de leurs déclarations et paiements.

Des moyens modernes pour une gestion simplifiée

En outre, la DGI rappelle aux contribuables inscrits sur les plateformes de déclaration et de paiement en ligne des impôts et taxes, “Jibaytik” et “Moussahamatik“, qu’ils peuvent s’acquitter de leurs obligations fiscales à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, jusqu’à minuit (00 h 00) du jeudi 20 juin 2024.

Ces outils numériques offrent une flexibilité accrue, permettant aux contribuables de gérer leurs obligations fiscales sans contrainte de temps ou de déplacement.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de modernisation et de digitalisation des services publics, visant à simplifier les interactions entre l’administration fiscale et les citoyens.

Solutions de transfert d’argent simplifiées par Algérie Poste

Rappelons que le 9 avril 2024 – Soucieuse de faciliter les transactions financières de ses clients, Algérie Poste met à leur disposition une multitude de solutions pour effectuer des transferts d’argent en toute simplicité et rapidité.

Pour ce faire, plusieurs canaux sont à votre service :

Auprès de n’importe quel bureau de poste : La méthode traditionnelle et accessible à tous, permettant d’effectuer des transferts d’argent vers n’importe quelle destination en Algérie.

: La méthode traditionnelle et accessible à tous, permettant d’effectuer des transferts d’argent vers n’importe quelle destination en Algérie. Via les terminaux TPE : En utilisant votre carte “Edahabia “, vous pouvez effectuer vos transferts d’argent directement aux guichets automatiques d’Algérie Poste.

: En utilisant votre “, vous pouvez effectuer vos transferts d’argent directement aux guichets automatiques d’Algérie Poste. Aux guichets automatiques d’Algérie Poste : Disposés à travers le territoire national, ces guichets automatiques vous permettent de réaliser vos transferts d’argent en toute autonomie 24h/24 et 7j/7.

: Disposés à travers le territoire national, ces guichets automatiques vous permettent de réaliser vos transferts d’argent en toute autonomie 24h/24 et 7j/7. Via l’application Baridi Mob : l’application mobile Baridi Mob vous permet de profiter d’une solution rapide et sécurisée pour vos transferts d’argent, à tout moment et en tout lieu.

Algérie Poste rappelle que le plafond pour les transferts d’argent effectués via ses différents canaux est de 200 000 DA, offrant ainsi une grande flexibilité à ses clients pour répondre à leurs besoins quotidiens.