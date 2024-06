Ouverture d’une nouvelle agence Tassili Airlines à Constantine

Le 8 juin 2024, la compagnie aérienne Tassili Airlines a annoncé l’inauguration de sa nouvelle agence, située dans la wilaya de Constantine. Ce développement marque une étape cruciale dans l’engagement de la compagnie à renforcer sa présence et à améliorer l’accès à ses services pour les clients de la région Est de l’Algérie.

La nouvelle agence est idéalement située dans la zone commerciale de Ali Mendjeli, un emplacement stratégique qui facilite l’accès des clients à une gamme complète de services commerciaux. Cette agence vise à répondre de manière optimale aux besoins des voyageurs, en leur offrant un point de contact centralisé et convivial.

Une gamme complète de services pour les voyageurs

L’agence propose un service dédié à la réservation et à l’achat de billets d’avion. Des conseillers sont disponibles pour assister les clients dans le choix des meilleures options de voyage, garantissant ainsi une expérience personnalisée et sans tracas.

Les clients peuvent obtenir des informations détaillées sur :

Les horaires des vols,

Les politiques relatives aux bagages,

Les procédures de voyage.

De plus, l’agence offre une assistance personnalisée pour toutes les questions liées aux voyages, assurant ainsi que chaque client dispose des informations nécessaires pour un voyage sans encombre.

L’agence fournit un soutien continu pour la gestion des modifications de billets, les remboursements et toute autre demande post-achat. Ce service après-vente est conçu pour offrir aux clients une tranquillité d’esprit et une flexibilité accrue dans la gestion de leurs plans de voyage.

Une stratégie de proximité avec les clients

Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans une stratégie plus large de Tassili Airlines visant à se rapprocher de ses clients. En facilitant l’accès à ses services, la compagnie espère offrir une expérience de voyage améliorée et plus accessible.

En se dotant d’une présence physique dans une zone stratégique comme Ali Mendjeli, Tassili Airlines vise à offrir à ses clients une expérience de voyage de qualité supérieure. La disponibilité de conseillers compétents et de services complets permet aux voyageurs de bénéficier d’une assistance personnalisée et d’un soutien constant.

Ambitions futures de Tassili Airlines

De nombreux clients ont déjà exprimé leur satisfaction quant à la nouvelle agence. « L’ouverture de cette agence simplifie grandement la gestion de mes voyages d’affaires », témoigne Ahmed, un homme d’affaires régulier sur la ligne Constantine-Alger. « Le service client est excellent et je peux obtenir toutes les informations dont j’ai besoin en un seul endroit. »

Cette inauguration n’est qu’une étape dans les plans ambitieux de Tassili Airlines pour l’avenir. La compagnie prévoit d’étendre son réseau d’agences à d’autres villes stratégiques afin de continuer à améliorer l’accessibilité et la qualité de ses services.

L’ouverture de la nouvelle agence Tassili Airlines à Constantine représente une avancée majeure pour la compagnie et ses clients. En améliorant l’accès aux services de voyage et en offrant un soutien personnalisé, Tassili Airlines s’affirme comme un acteur clé dans le secteur du transport aérien en Algérie.

Cette initiative démontre l’engagement continu de la compagnie à répondre aux besoins de ses clients et à leur offrir une expérience de voyage de premier ordre.