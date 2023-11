Ouverture d’une ligne aérienne directe Alger – New York : les négociations progressent

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, poursuit sa stratégie de déploiement sur le marché africain, mais aussi en Asie, en Europe et en Amérique. Le transporteur aérien envisage le lancement prochain de la ligne Alger – Caracas, mais pas que.

En effet, les autorités algériennes travaillent sur le projet d’ouverture d’une ligne directe reliant entre l’aéroport de Houari Boumediene à Alger et l’aéroport de New York aux USA. Cependant, plusieurs discussions ont été menées dans ce sens et les voyageurs algériens attendent toujours le lancement de ces vols.

Vols directs Alger – New York : où en est le projet ?

Dans un communiqué, parvenu à notre rédaction, l’ambassade des USA en Algérie a expliqué l’état d’avancement du projet d’ouverture de la ligne directe Alger – New York. En effet, l’ambassade indique que les États-Unis d’Amérique se réjouissent de poursuivre le dialogue de haut niveau avec le gouvernement algérien sur l’ouverture de cette ligne.

Rappelons, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune et l’ambassadrice Elisabeth Moore Aubin ont affirmé leur engagement et discuté des prochaines étapes du lancement de ces vols directs, lors de leur précédente rencontre en date du 13 septembre dernier.

Par ailleurs, lors du dialogue stratégique entre les deux pays, tenu à Washington le 11 octobre 2023, les deux côtés se sont engagés à poursuivre ces démarches et ont convenu à entamer des discussions techniques sur les négociations d’un accord Open Skies, une première étape pour faciliter le lancement d’un vol direct entre l’Algérie et les USA.

Ouverture d’une nouvelle ligne aérienne à destination des USA : les négociations progressent

Dans ce contexte, l’ambassadrice Aubin a rencontré le ministre algérien des Transports, en l’occurrence Youcef Chorfa, en date du 22 octobre dernier et se sont mis d’accord sur la nécessité d’entamer rapidement les discussions autour du sujet de l’Open Skies.

La représentation diplomatique des USA en Algérie assure, dans son communiqué, que l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne renforcera les relations bilatérales entre les deux pays. Notamment, grâce à des partenariats et des liens économiques et culturels.

De plus, le lancement de ces vols renforcera la position de l’Algérie en tant que plaque tournante régionale et un hub aérien, mais aussi facilitera les voyages des membres de la diaspora entre les deux pays.

