Ouverture d’une filiale bancaire algérienne en France prochainement

Le ministre des Finances algérien, Laaziz Faid, a annoncé la création d’une filiale de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) en France et d’une banque en Mauritanie, fruit d’un actionnariat de quatre banques publiques algériennes. Cette initiative est le fruit du programme gouvernemental visant à renforcer la présence bancaire algérienne à l’étranger, une décision stratégique tant sur le plan politique qu’économique.

En effet, la BEA est sur le point d’ouvrir une filiale en France tandis que la banque algérienne en Mauritanie devrait ouvrir ses portes en juillet. Les quatre banques publiques algériennes qui ont investi dans la banque mauritanienne sont la BNA, le CPA, la BEA et la BADR.

De plus, la Banque algérienne sénégalaise, qui est composée de ces mêmes quatre actionnaires, a obtenu l’agrément des autorités sénégalaises en avril dernier pour devenir la première banque publique algérienne à être agréée à l’étranger. Elle devrait entamer ses activités avec un capital de 100 millions de dollars avant septembre prochain.

Par ailleurs, le ministre a aussi évoqué les perspectives de développement du réseau bancaire et l’ouverture d’agences dans les wilayas nouvellement créées. Il a également rappelé que le réseau bancaire national compte actuellement 1 992 agences et que les banques ont recommandé à la Banque d’Algérie d’ouvrir des banques de proximité qui ne nécessitent pas de grands investissements et ne se soumettent pas aux mêmes conditions que les autres agences. Les banques qui n’ont pas encore de filiales dans les nouvelles wilayas sont en train de chercher des terrains en collaboration avec les autorités locales afin d’y installer des agences dans les plus brefs délais.

Octroi de crédits d’investissement

Les banques actives, publiques en particulier, ont octroyé plus de 11 000 milliards de DA de crédits d’investissement aux secteurs publics et privés à fin 2022. Le ministre a rappelé que la durée de traitement des demandes de crédit a été réduite à un mois au maximum. Cette mesure est mise en place en parallèle avec le lancement des projets de numérisation des demandes de crédits et la mise au point d’un système de suivi par internet de ces demandes.

Pour conclure, la création de ces filiales bancaires à l’étranger s’inscrit dans la volonté du gouvernement algérien de renforcer la présence des banques algériennes sur la scène internationale. Cette initiative stratégique vise à améliorer les échanges commerciaux entre les différents pays et à renforcer la coopération économique entre l’Algérie, la France et les pays d’Afrique de l’Ouest. Les perspectives de développement du réseau bancaire national sont également encourageantes avec l’ouverture prochaine d’agences dans les wilayas nouvellement créées.