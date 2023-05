Ouverture d’un nouvel espace à l’aéroport d’Alger prochainement

À partir de juillet prochain, l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger sera renforcé par un nouvel espace. Ce nouveau compartiment, annoncé via un communiqué des services de l’aéroport, sera un centre médical d’urgence situé dans le Terminal 1, Hall 2.

La société des services et des installations aéroportuaires de l’aéroport d’Alger est en charge de la préparation de ce centre médical. Il sera équipé du matériel nécessaire et disposera d’une équipe médicale comprenant un médecin et une infirmière, qui travailleront 24h/24 et 7j/7.

Ce nouveau centre médical d’urgence sera opérationnel en juillet et sera destiné à tous les utilisateurs de l’aéroport international d’Alger, qu’il s’agisse des passagers, des accompagnateurs, du personnel de l’aéroport, des partenaires, et autres. L’objectif est de garantir une prise en charge rapide des cas médicaux urgents avant leur éventuelle évacuation vers un hôpital.

L’aéroport d’Alger parmi les plus fréquentés en Afrique

Le Conseil international des aéroports a récemment publié son bilan sur le trafic aérien international, ainsi que le classement des aéroports les plus fréquentés à travers le monde et sur le continent africain.

Les premières données du bilan de l’année 2022 révèlent une reprise des activités de voyage, avec un trafic mondial de près de 7 milliards de déplacements, enregistrant une augmentation de 53,5 % par rapport à 2021. Cette augmentation est également remarquable par rapport aux données de 2019, avec une hausse de 73,8 %.

Le classement des aéroports les plus fréquentés dans le monde, établi par le Conseil international des aéroports, se base sur une série de critères et de données récentes. Cela inclut le nombre de passagers, les mouvements de fret et les déplacements des aéronefs. Ces critères permettent d’évaluer l’activité et l’importance des aéroports à l’échelle mondiale.