Ouverture du SILA 2022 : afflux exceptionnel de visiteurs

Après deux ans d’absence à cause de la propagation de la pandémie du Coronavirus, le Salon international du livre d’Alger (SILA) a rouvert ses portes aux amoureux des livres et de la lecture ce vendredi, 25 mars.

En effet, la 25ᵉ édition du Salon international du livre d’Alger (SILA) a été inaugurée hier, jeudi 24 mars, par le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger (Safex), en compagnie de la Ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, et de membres du Gouvernement ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger.

Suspendu pendant deux ans à cause de la pandémie de la Covid-19, cette 25ᵉ édition du SILA est ouverte au public à compter de ce vendredi 25 mars jusqu’au premier avril prochain, et ce, tous les jours de la semaine entre 10 heures et 19 heures.

Dès les premières heures de son ouverture, un grand afflux de visiteurs s’est rendu au Palais des expositions tôt ce matin afin de visiter les différents stands des maisons d’éditions exposant au niveau du pavillon central.

Sous le thème « Le livre… passerelle de mémoire », le SILA 2022 compte la participation de 36 pays et de 1250 maisons d’éditions. Dans ce même contexte, rappelons que l’Italie est l’invité d’honneur de cette édition, une occasion pour découvrir « la production culturelle prolifique de ce pays voisin et ami », tel que l’avait souligné le Ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué relatif au SILA.

Par ailleurs, il convient également de noter que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé d’exonérer tous les participants des frais de location des stands, une initiative qui intervient dans le but d’encourager la participation à cette manifestation culturelle rudement impactée par la pandémie.

Les livres attendus au SILA 2022

Les amateurs et amoureux de livres scientifiques, historiques, littéraires… trouveront, sans aucun doute, leur bonheur parmi les dizaines de milliers de livres exposés tout au long des interminables mètres linéaires de rayonnages.

Plusieurs maisons d’éditions algériennes avaient annoncé leur participation au Sila 2022 en faisant part de leurs programmes de conférences et de ventes-dédicaces, mais surtout de leurs pépites et leurs nouveautés, vivement attendues par les fidèles lecteurs.

Sur leur affiche, les éditions Barzakh ont mis en avant toute une variété d’ouvrages qui compte, entre autres, « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 » de Kamel Daoud et Raymond Depardon, « Algérie 1962 : une histoire populaire » de Malika Rahal et « Maison Atlas » d’Alice Kaplan.

Pour leur part, les éditions de l’ANEP ont annoncé plusieurs ventes-dédicaces, comme l’ouvrage de Ginette Aumassip, « L’Algérie des temps préhistoriques : un patrimoine méconnu », ou encore celui de Yasmina Sellam, « Mémoire culinaire de l’Algérie : Histoire de recettes ». La même maison d’éditions a mis en avant l’ouvrage d’Amar Belkhodja avec la préface de Mostéfa Khiati, « L’Émir Abdelkader : Adversaires et admirateurs ».

Parmi les nouveautés annoncées par les éditions Frantz Fanon figurent l’ouvrage du journaliste Hakim Laâlam, « Au nom du père, du fils et du sain d’esprit », ainsi que l’ouvrage collectif coordonné par Nazim Benhabib et Émile Martinez, « Je suis vêtue de peau fraternelle : Dans l’intimité des mémoires algéro-françaises ».

Les lecteurs pourront également retrouver l’ouvrage de l’imame algéro-française Kahina Bahloul, « Mon Islam, ma liberté », ce dernier a été annoncé aux éditions Koukou.