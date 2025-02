Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé ce jeudi 13 février l’ouverture du recrutement au Centre de développement des technologies avancées.

Ce centre prévoit d’embaucher cinquante chercheurs dans le cadre de l’intégration des docteurs non salariés aux activités de recherche, en lien avec le projet de conception de puces électroniques. Ces recrutements se feront sous contrat de travail, offrant ainsi aux chercheurs l’opportunité de contribuer activement à l’innovation technologique dans un secteur stratégique.

Les inscriptions sont accessibles via la plateforme de recrutement des chercheurs contractuels, relevant de la direction générale de la recherche scientifique. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer l’expertise nationale en technologies avancées et à réduire la dépendance aux importations de composants électroniques.

Le ministre a souligné l’importance de ce recrutement en expliquant que l’intégration de chercheurs hautement qualifiés permettra de dynamiser les projets de recherche et d’accélérer le développement de solutions technologiques adaptées aux besoins de l’industrie nationale.

Lancement d’une formation doctorale en conception de puces électroniques

Par ailleurs, le ministre Baddari a supervisé ce jour le lancement d’une formation doctorale en conception de puces électroniques au pôle scientifique et technologique du martyr Abdelhafid Ihaddaden à Sidi Abdellah. Cette formation vise à doter les étudiants des compétences nécessaires pour répondre aux exigences croissantes du marché et développer des solutions innovantes adaptées aux besoins du pays.

Dans ce cadre, les autorités ont mis en place un programme spécifique afin d’assurer un apprentissage approfondi des méthodes de conception et de fabrication des puces électroniques. Les étudiants auront accès à des laboratoires équipés des dernières technologies et bénéficieront d’un encadrement par des experts nationaux et internationaux du domaine.

Le ministre a également inauguré le complexe de recherche dédié à la conception de puces électroniques en silicium. Ce centre ambitionne de devenir un pôle de référence dans la région, en encourageant la collaboration entre chercheurs, entreprises et institutions académiques. Il servira de catalyseur pour la transformation des idées novatrices en produits commercialisables, renforçant ainsi l’autonomie technologique du pays.

Selon le ministre, l’objectif de cette formation et de ce complexe de recherche est de constituer un vivier de compétences spécialisées dans la conception de puces électroniques, capables de transformer les idées innovantes en produits commercialisables répondant aux besoins nationaux dans ce domaine stratégique. À long terme, cette initiative pourrait favoriser l’émergence d’une industrie locale compétitive et renforcer la souveraineté nationale en matière de technologies électroniques.