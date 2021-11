Ouverture du procès Hamel : sa défense exige un tribunal militaire

L’ancien Directeur général de la sureté nationale Abdelghani Hamel se retrouve de nouveau devant le juge en compagnie de 18 autres accusés. Le tribunal de Sidi M’hamed a ouvert ce mercredi le procès qui implique plusieurs membres de la famille Hamel.

Parmi les 18 accusés dans le cadre de cette affaire, on trouve plusieurs membres de la famille de l’ancien DGSN, dont son épouse Salima. À et ses quatre fils ; Amiar, Chafik, Mourad et Chahinaz.

Les accusés sont principalement poursuivis pour enrichissement illicite, abus de pouvoir, blanchiment d’argent, incitation de fonctionnaires à l’octroi d’indus avantages… Lors de l’audience d’aujourd’hui, la défense de Hamel a présenté une série de demandes.

En effet, les avocats du principal mis en cause se sont focalisés sur la fonction de leur mandant. « Il relève du corps militaire avec le grade de général. Ce titre ne lui a pas du tout été retiré », déclare Me Kamel Allak.

Soulignant que son mandant recevait son salaire auprès du ministère de la Défense, le collectif de défense a requis que ce procès ne relève pas des prérogatives d’un tribunal civil. Les avocats ont également soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de Sidi M’hamed dans cette affaire.

Les graves révélations de Hamel en juillet dernier

Il convient de rappeler que l’ancien DGSN avait fait, fin juillet dernier, des révélations surprenantes lors de son procès en appel. En effet, il avait accusé l’ancien responsable de la Gendarmerie nationale Ghali Belksir.

Il avait alors déclaré à l’adresse du juge que c’est « le général Beleksir et ses éléments qui sont derrière » son affaire. « Lorsque l’enquête a démarré, ils ont fouiné dans les 48 wilayas pour m’impliquer, mais en vain », avait-il ajouté.

Plus loin encore, Hamel avait ajouté : « la présidence de la République m’avait demandé de mener une enquête sur son fils, car il avait demandé la main de la nièce du Président Bouteflika ». Et lorsqu’il a appris ça, « il l’a très mal pris et a très mal réagi ».

Ainsi, ce procès tant attendu pourra lever le voile sur d’autres révélations concernant cette affaire. Selon les observateurs, sa défense s’apprête à fournir toutes les preuves de l’innocence de son client.