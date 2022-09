Ouverture du lycée national des arts : le ministre donne les consignes

Le mardi 15 mars 2022, l’annonce de la mise en place et l’organisation d’un BAC artistique à côté des autres spécialités existantes, a été faite et ce à travers une convention entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture. Cette dernière avait été signée en présence de Abdelhakim Belabed, ministre de l’Éducation nationale et Soraya Mouloudji, ministre de la culture.

A quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 21 du même mois, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a ordonné que les préparatifs du lycée national supérieur des arts soient achevés, en prévision de son ouverture le 20 septembre à venir.

L’ouverture de l’École secondaire nationale des arts dès cette rentrée scolaire 2022

En fin de semaine dernière, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a inspecté, lors d’une visite les derniers préparatifs de l’École secondaire nationale des arts, qui recevra dès cette rentrée scolaire des élèves destinés à la section des Arts, qui dès cette année sera intégrée dans l’enseignement secondaire général et technologique au sein du système éducatif algérien.

En marge de cette visite d’inspection, le ministre s’est dit satisfait de la qualité des travaux réalisés et a exhorté chacun à prendre soin de cet établissement en termes d’entretien, de propreté et d’espaces verts, ainsi que des installations affiliées à cet établissement, notamment les installations sportives, en ordonnant qu’ils soient exploitables dès le 20 septembre 2022. Il a aussi souligné le fait que ce lycée aura un internat, appuyant sur le fait que les dortoirs soient prêts dans les plus brefs délais.

Pour finir, le Ministre Belabed a chargé l’Inspecteur Général du Ministère de l’Education Nationale de suivre au quotidien les préparatifs.