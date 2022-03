Ouverture des frontières en Algérie : la diaspora lance une pétition

Durant le premier trimestre de l’année 2020, le monde entier a connu un bouleversement avec l’apparition de la pandémie du Coronavirus, qui a eu des répercussions sur de nombreux domaines, l’un des domaines les plus touchés est le trafic aérien avec la fermeture des frontières et le gel des vols, afin de limiter la propagation de la Covid-19.

L’Algérie à l’instar du reste des pays du monde, a connu une fermeture totale des frontières depuis le 21 mars 2020 et ce jusqu’au mois de juin 2021, donc plus d’un an, ou les avions sont restés clouer au sol, pour freiner la propagation du virus.

Depuis le mois de juin 2021, le gouvernement algérien a décidé d’une réouverture partielle des frontières, par conséquent, les algériens qu’ils soient établis en Algérie, ou dans d’autres pays du monde ne peuvent toujours pas voyager comme ils le souhaiteraient.

Au vu du nombre réduit de vols, les billets d’avion deviennent rares, et quand ils sont disponibles, leur prix dépasse l’entendement.

Prenons comme exemple la France, le pays qui compte la communauté algérienne la plus importante établie à l’étranger, que ce soit Air Algérie, Air France ou Volotea, ces compagnies justifient les prix exorbitants des billets d’avion vers l’Algérie, par le nombre de vols réduit accordé par les autorités algériennes.

Ouverture des frontières algériennes, une pétition lancée dans ce sens

Le ras le bol est total surtout du côté des Algériens établis en France quant à l’ouverture partielle des frontières, c’est pour cette raison que qu’une pétition a été lancée par le Comité international de défense des consommateurs algériens (CIDCA), qui a déjà recueilli près de 1400 signatures sur les 1500 ciblées. Le CIDCA demande un retour à la normale pour les vols, les traversées maritimes et les frontières terrestres.

Revendications contenues dans la pétition:

Ouverture totale des frontières aériennes maritimes et terrestres entre l’Algérie et le reste des pays, comme c’était le cas avant la crise sanitaire de la Covid-19.

Cessation d’application de prix exorbitants pour les vols et les traversées maritimes, que ce soit pour Air Algérie ou d’autres compagnies étrangères.

Application de tarifs justes et correctes, comme cela est le cas pour la majorité des compagnies aériennes et maritimes à travers le monde.

Traitement correct et exemplaire des clients, qui passe à travers un comportement exemplaire des employés et des agents des compagnies nationales à l’entrée et à la sortie du pays.

Ouverture à la concurrence libre des compagnies de transport aérien et maritime à des prix raisonnables et attractifs, comme c’est le cas dans les pays développés et les pays voisins.