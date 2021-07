Ouverture des frontières aux algériens: un ministre tunisien s’exprime

Le ministre tunisien du Tourisme et de l’artisanat Habib Ammar a affiché la ferme volonté commune animant l’Algérie et la Tunisie pour dynamiser et raffermir les relations de coopération les unissant dans plusieurs domaines, notamment touristique.

Depuis mars 2019, l’activité touristique en Tunisie est à l’arrêt total. La chute vertigineuse des arrivées des touristes a engendré une baisse sans précédent des recettes touristiques.

Par ailleurs, la Tunisie compte bien sur la réouverture des frontières par l’Algérie pour relancer le secteur du tourisme et espérer compenser le manque à gagner en prévision de la prochaine saison estivale.

Ainsi, le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien considère que c’est grâce à l’apport de la population algérienne que le secteur dont il est le premier responsable pourrait renouer avec son dynamisme d’antan.

Dans des déclarations rapportées par nos confrères du soir d’Algérie, Habib Ammar a déclaré, « Nous avons eu plusieurs contacts avec les autorités algériennes, notamment depuis l’ouverture partielle des frontières. Nous espérons que l’ouverture des frontières terrestres se fasse au plus tôt afin de permettre à un plus grand nombre de touristes algériens de venir en Tunisie. Croyez-moi, un été sans les Algériens n’en est pas un et nous espérons les voir très bientôt».

Une situation difficile en Tunisie

Pour rappel, le ministère de la Santé tunisien a déploré jeudi dernier une situation sanitaire « catastrophique », en raison d’un fort rebond des contaminations à la Covid-19, avec de chiffres record jamais atteints depuis mars 2020.

Nissaf Ben Alaya, la porte-parole du ministère de la Santé tunisien a reconnu que « le système sanitaire du pays s’est malheureusement effondré ».

Depuis quelques semaines, il est désormais difficile de trouver un lit disponible ou d’avoir la quantité nécessaire d’oxygène dans les hôpitaux de la Tunisie.

Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, hier dimanche, qu’à la date du 10 juillet 2021, 6 592 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans l’ensemble du pays, ce qui porte le bilan des contaminations en Tunisie à 497 613 cas confirmés.

144 nouveaux décès liés au virus ont été enregistrés en date du 10 juillet courant, ce qui porte le bilan des victimes de la Covid-19 dans en Tunisie à 16 388 morts.