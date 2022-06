Ouverture des bureaux de change : les précisions du ministre

La date d’ouverture des bureaux de change.. le ministre des Finances précise

L’ouverture des bureaux de changes et leur réglementation a été l’un des sujets évoqués par les députés lors de l’APN, et le ministre des finances a apporté quelques précisions.

Ce jeudi 9 juin 2022, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a révélé quelques détails relatifs à l’approbation de l’ouverture et la surveillance des bureaux de change.

Il a tenu à faire savoir que ces bureaux relèvent de la seule responsabilité de la Banque d’Algérie. En effet, il a expliqué qu’elle a mis en place un cadre très spécifique dans le but de réglementer les différents procédés liés à ces ouvertures.

Elle prévoit donc un mécanisme spécifique pour le suivi des activités et des transactions en adéquation avec les objectifs de la politique de change qui assurerait la traçabilité, la transparence et le contrôle.

Le ministre précise aux députés que la Banque d’Algérie suivait l’évolution du marché des changes en Algerie mais aussi à travers le monde. Cette précision appuie le rôle de la Banque d’Algerie et sa capacité à s’adapter aux objectifs et aux besoin de l’Algerie.

Les personnes privées peuvent elles ouvrir un bureau de change ?

Les personnes privées peuvent elles aussi éventuellement être intéressées par ces mesures, et c’est dans ce cadre que le ministre a tenu à apporter des précisions quant aux démarches à suivre.

Il a expliqué lors de cette même assemblée tenue jeudi qu’ils sont en effet éligibles, à condition d’obtenir un agrément de la part de la banque d’Algerie vu qu’elle est responsable de ces actions.

Néanmoins il a ajouté que les investisseurs ne répondaient pas a l’appel, et que les demandes d’ouverture n’étaient pas assez nombreuses voire inexistantes ce qui démontre un manque d’intérêt quant à cette activité.

Taux de change en Algerie : quel est l’état du marché ?

Le 9 juin 2022, le cours de l’euro a connu une baisse minime auprès de la Banque d’Algérie atteignant les 155.57 dinars algériens à l’achat et 155.65 DZD à la vente. Quant au marché parallèle, l’euro s’échange contre 214.5 dinars à l’achat et à 215.5 dinars algériens à la vente.

En ce qui concerne le dollar américain, celui à ci a augmenté. En effet, à l’achat il a atteint les 145.63 dinars auprès de la banque d’Algerie et les 145.64 dinars à la vente. Sur le marché parallèle des devises, il est acheté contre 200.50 dinars et vendu contre 203 dinars.

Pour le dollar canadien, il est vendu à 116.19 dinars et acheté à 116.23 dinars à la Banque d’Algérie. Sur le marché noir il s’échange contre 150.50 dinars à l’achat et 153 DZD à la vente.