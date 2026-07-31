Ouverture de compte CCP Business Cashless : comment éviter le rejet de votre demande

Algérie Poste précise les étapes et les documents indispensables pour garantir l’acceptation des dossiers et accélérer l’ouverture des comptes professionnels sans espèces

Dans le cadre de la poursuite de ses efforts visant à généraliser le paiement électronique et à accompagner la transformation digitale des opérateurs économiques, le service « Business Cashless » constitue l’une des solutions phares mises en place par Algérie Poste.

Il permet aux professionnels et aux entreprises d’ouvrir un compte courant postal (CCP) dédié à leur activité commerciale, tout en facilitant leurs opérations financières sans recourir systématiquement aux déplacements ou aux transactions en espèces.

Cependant, certaines personnes voient leur demande d’ouverture de ce type de compte rejetée ou retardée en raison d’erreurs simples, qu’elles peuvent facilement éviter en respectant les procédures définies par l’institution.

À ce titre, Algérie Poste a communiqué une série de recommandations pratiques destinées à accompagner les opérateurs économiques, étape par étape, depuis l’inscription en ligne jusqu’à la finalisation des démarches auprès de la recette concernée.

La précision lors de l’inscription en ligne, une condition essentielle

La procédure d’ouverture du compte débute par une phase d’inscription via la plateforme numérique dédiée au service Business Cashless, étape sur laquelle repose alors la suite de la démarche.

Pour éviter tout rejet du dossier, Algérie Poste insiste sur la nécessité de :

Saisir des informations exactes et précises lors de l’inscription en ligne, sans omission ni erreur dans les données ;

Remplir intégralement le formulaire E-KYC via la plateforme, document permettant à l’institution de vérifier l’identité du client ainsi que la nature de son activité ;

Télécharger l’ensemble des pièces requises sur la plateforme, sans exception ;

S’assurer que tous les documents téléchargés sont clairs et lisibles, et qu’ils correspondent parfaitement au dossier papier qui sera déposé ultérieurement.

Ainsi, toute divergence entre la version électronique et la version papier, ou tout document illisible ou incomplet, peut suffire à retarder, voire à rejeter la demande.

Dépôt du dossier papier : le délai fixé par Algérie Poste

Une fois l’inscription en ligne effectuée avec succès, le demandeur dispose alors d’un délai maximal de 15 jours, à compter de la date d’inscription sur la plateforme, pour déposer son dossier papier complet auprès de la recette principale indiquée sur le reçu d’inscription numérique.

Afin d’offrir une meilleure expérience aux opérateurs économiques, Algérie Poste accueillera donc les porteurs de ces dossiers dans un espace dédié de catégorie PREMIUM, où ils pourront finaliser rapidement et confortablement les formalités d’ouverture de leur compte.

Voici la liste des documents requis dans le dossier papier

Ainsi, pour garantir un traitement sans complication de la demande, le dossier papier doit impérativement comporter les pièces suivantes :