Ouverture de compte, cartes bancaires, finance islamique : ce qui va changer dans les banques

La Banque d’Algérie a adressé une note d’instruction aux banques et établissements financiers les sommant de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des ménages aux produits et services bancaires.

Cette directive s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’inclusion financière, avec une date butoir fixée au 30 septembre 2026 pour son application effective.

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Simplification des procédures et réduction des délais

Émise par la Direction générale du crédit et de la réglementation bancaire le mercredi 29 juillet 2026, la note n° 03 vise à garantir une prise en charge rapide et adaptée aux besoins de la clientèle.

Les établissements financiers sont désormais tenus de simplifier les démarches administratives et d’accélérer le traitement des demandes, à commencer par l’ouverture de comptes. Cela se traduit par une fluidification globale du parcours client et une facilitation concrète des formalités d’inscription.

Cette exigence de célérité s’applique tout autant aux services de paiement et à la monétique, où le traitement des dossiers liés aux cartes bancaires et aux instruments de paiement doit être nettement accéléré. Enfin, la directive impose un accès élargi aux solutions de financement et aux produits d’épargne, tout en mettant un accent particulier sur le développement et la promotion des formules de la finance islamique.

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Extension de la couverture et accessibilité renforcée

Pour concrétiser cette orientation stratégique, la Banque d’Algérie exige la diversification de l’offre bancaire et l’élargissement de sa couverture géographique. Cela passe par un développement complémentaire du réseau d’agences physiques et des canaux numériques.

Par ailleurs, la note insiste sur l’accessibilité physique et opérationnelle des services. Les banques doivent adapter leurs infrastructures et leurs procédures pour accueillir dans de meilleures conditions les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et toutes les catégories de clients nécessitant une prise en charge spécifique.

Sensibilisation et délai d’application obligatoire

La BNA invite également les institutions financières à renforcer l’information, l’orientation et l’accompagnement de leurs clients afin d’améliorer leur culture financière et d’encourager l’utilisation des services bancaires.

La Banque d’Algérie a fixé au 30 septembre 2026 la date limite pour la mise en œuvre effective de l’ensemble de ces dispositions sur tout le réseau bancaire. Un suivi régulier sera exigé des établissements pour s’assurer de l’atteinte de ces objectifs.

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