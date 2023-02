Ouverture bureaux de change courant 2023, (Gouverneur de la Banque d’Algérie)

Selon le gouverneur de la Banque d’Algérie, les bureaux de change seront ouverts officiellement au cours de cette année 2023. Par le biais d’une déclaration accordée au quotidien généraliste arabophone Ennahar, le gouverneur a affirmé que ces bureaux de change seront opérationnels en 2023.

Cela, avec des incitations pour attirer les fonds circulant sur le marché parallèle. Cependant, le responsable n’a pas donné plus de précisions sur leur montant. Par ailleurs, l’intervenant a fait savoir que le dinar numérique n’éliminera pas les espèces mais il augmentera la transparence des transactions bancaires.

Disponibilité des cartes bancaires internationales en Algérie : un responsable de l’APN s’exprime

Dans le même sillage, on notera que lors d’une réunion de l’Assemblée populaire national (APN), le gouverneur a promis d’ouvrir des agences bancaires dans les dix nouvelles wilayas. Dans ce sens, le même intervenant a affirmé que le retard dans la mise à disposition de cartes bancaires pour les devises étrangères est dû aux tensions bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne.

En effet, un membre de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a donné plus d’explications sur l’absence de cartes bancaires internationales notamment Mastercard. À en croire ses propos, le gouverneur de la Banque d’Algérie a affirmé que le conflit qui a vu le jour entre Alger et Madrid est à l’origine de cette pénurie. Dans le détail, ces puces sont importées depuis l’Espagne. De ce fait, le premier responsable de la banque centrale a indiqué que les autorités responsables vont régler ce problème prochainement.