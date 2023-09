Outre le Maroc pour l’édition de 2025, la CAF dévoile les pays hôtes de la CAN 2027

Sans surprise, le Maroc, candidat unique, va abriter la CAN-2025. Quant à la CAN-2027, elle se déroulera au Kenya, Tanzanie et l’Ouganda, qui ont présenté une candidature conjointe, pour la première fois dans l’histoire des trois pays.

Le comité exécutif de la confédération africaine de football s’est réuni ce matin pour annoncer les pays hôtes des deux CAN 2025 et 2027. Sans surprise, la CAN 2025 se déroulera au Maroc.

Il faut dire que c’était prévisible, après le retrait des autres candidats. En plus de l’Algérie, le Nigéria, conjointement avec le Nigéria, ainsi que la Zambie ont également retiré leurs candidatures.

Rappelons que notre pays a annoncé le retrait de ses candidatures pour l’organisation de la CAN 2025 et 2027 48 heures seulement avant l’annonce des pays hôtes. Et ce, après avoir su que l’organisation de la CAN-2025 a été donnée au Maroc. Malgré les nouvelles infrastructures sportives dont jouit l’Algérie et la réussite de l’organisation des derniers évènements continentaux, le jeu de coulisses a eu raison de notre pays.

Et pour preuve, le président de la FRFM, Fouzi Lekjaa, a remis en cause la crédibilité de la CAF, en annonçant, la fin du mois de juin dernier, le déroulement de la CAN-2025 dans son pays.

La CAN-2027 au Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie

Quant à la CAN-2027, elle se déroulera au Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, qui ont présenté une candidature conjointe. C’est une surprise car on s’attendait à ce que la 36e édition de la Coupe d’Afrique des Nations se déroulera au Sénégal. Un pays qui connait une grande évolution en matière d’infrastructures sportives.

L’annonce du déroulement de la CAN-2027 au Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie a provoqué la grande joie des représentants des pays hôtes. Et comment, puisque c’est la première fois dans l’histoire des trois pays depuis la création de la compétition africaine en 1957.