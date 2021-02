Oussama Touaba, l’inventeur d’une voiture électrique 100 % Algérienne

Il s’appelle Oussama Touaba, et il a inventé une voiture électrique 100 % Algérienne. L’inventeur revient sur son exploit, et affiche un esprit inventif, combatif et patriotique. Il souhaite contribuer au bien être du pays, de son peuple et de son économie.

Oussama Touaba, âgé seulement de 35 ans, est un ingénieur d’état en soutien à la recherche. Le jeune ingénieur travaille à Adrar, pour le compte de l’unité de recherche en énergie renouvelable au milieu saharien (Urerms), une unité affiliée au Centre de développement des énergies renouvelables (CDER).

Le jeune chercheur, originaire de la wilaya de Constantine, est également doctorant à l’École nationale polytechnique d’Alger. Outre son parcours brillant et ses divers engagements, Oussama Touaba est également le titulaire de plusieurs inventions, comme la voiture électrique 100 % DZ.

La voiture électrique mise au point par le jeune ingénieur, est dédiée à la circulation urbaine. Avec ses dimensions miniatures, qui ne dépassent pas les 2.5 mètres de long, cette voiture ne peut pas accueillir plus de deux personnes, mais elle peut rouler sur 100 kilomètres, sans avoir besoin d’etre rechargée.

Une invention Algérienne audacieuse

Oussama Touaba confie qu’il a « fouiné dans les casses » afin de mettre la main sur les matériaux qu’il avait utilisés dans la confection de cette mini-voiture électrique 100 % Algérienne. L’inventeur avait misé sur des matériaux légers, afin d’optimiser l’autonomie des batteries. Il a choisi et transformé chaque pièce qui constitue son véhicule, tout en privilégiant des matériaux comme le verre, la résine, ou encore l’aluminium.

L’inventeur précise que sa voiture contient deux moteurs, « un sur chaque roue », avait-il ajouté. En ce qui concerne le design du véhicule, il a été également façonné entièrement par les soins de l’ingénieur. Ce dernier précise également que la vitesse de sa voiture peut atteindre les 40 km/h, et que son poids ne dépasse pas les 200 kg.

Cette invention vient dans un moment ou les véhicules classiques commencent à laisser la place aux voitures électriques. Cette évolution du parc automobile mondial, est due à la pollution, mais aussi et surtout, à la cherté du carburant, qui constitue un frein de plus en plus pesant aux investissements.

La voiture 100 % DZ de Oussama Touaba, pourrait avoir une autonomie de 200 km, si elle etait équipée de batteries de lithium-ion. Malheureusement, déplore Oussama, ces batteries ne sont pas disponibles en Algérie, ce qui l’avait contraint à utiliser des batteries ordinaires sur son véhicule qui ne permettent qu’une autonomie d’une centaine de kilomètres.

Le besoin de reconnaissance

Contre vents et marrées, le jeune inventeur a pu compter sur l’aide morale, mais aussi sur le soutien financier de son encadreur à l’école polytechnique d’Alger, le Professeur Mohamed Salah Aït Chikh. Outre cette aide, le jeune ingénieur déplore qu’il n’avait reçu aucun encouragement de la part des responsables concernés.

Oussama Touaba projette toutefois la concrétisation de son projet à grande échelle, si « les moyens humains qualifiés ainsi que le financement sont disponibles ». L’auteur de la mini-voiture électrique 100 % DZ, songe la proposer aux consommateurs Algériens à un prix compétitif, qui ne dépasse pas le 1 000 000 de Dinars.

Malgré que la voiture avait reçu un brevet de l’Institut national de la propriété industrielle (INAPI), le jeune inventeur n’avait pas entamé les démarches pour concrétiser son projet. Oussama se justifie par le nombre des difficultés qu’il avait pu rencontrer.

Selon Oussama, l’ingénieur Algérien n’a pas le droit à la recherche scientifique, malgré le fait « qu’il soit inscrit pour obtenir un doctorat, y compris s’il est l’un des plus grands génies du monde », a-t-il précisé, pour nos confrères du quotidien Al Watan.