Oum Teboul : saisie de 37500 euros sur un voyageur vers l’Algérie

Malgré les nombreuses mises en garde des services de la douane et la sensibilisation contre le transfert illicite des capitaux, de nombreux voyageurs tentent toujours de faire passer d’importante sommes de devise et des objets de valeurs depuis et vers le territoire national.

En effet, la saison estivale précédente était témoin du non-respect des lois régissant le transfert de capitaux depuis et vers le territoire national. En effet, les services de la douane au niveau des ports et des aéroports algériens ont procès à l’arrestation de plusieurs passagers durant cette période.

Oum Teboul : importante saisie sur un voyageur vers l’Algérie

Dans ce même sillage, les agents de l’inspection principale du contrôle des voyageurs au niveau du poste frontalier terrestre à Oum Teboul ont procédé à la saisie d’une importante somme de devise sur un passager. Ce dernier était sur le point d’achever les procédures d’entrée sur le territoire national.

Suite à l’opération du contrôle, les agents de ce poste frontalier ont réussi à mettre la main sur la somme totale de 37500 euros sur le voyageur en question, a dévoilé aujourd’hui l’arabophone Ennahar, citant un communiqué des services de la douane d’El Tarf.

Saisie record de marchandise à l’aéroport d’Alger

Il y a quelques jours, les éléments de la PAF au niveau de l’aéroport international d’Alger ont procédé à une autre saisie record. Cette dernière ne concerne pas le transfert illicite de capitaux, mais plutôt de produits électroménagers en provenance de l’étranger.

En effet, cette saisie concerne 271 smartphones, 550 écouteurs. Ainsi que 50 flocons de parfums. Il s’agit d’une nouvelle saisie qui s’ajoute à la longue liste de celles effectuées lors de la précédente saison estivale. En effet, entre drogues, devises, bijoux, produits d’électroménagers et au niveau des aéroports et ports de l’Algérie, on a tous vu au cours de l’année 2022.