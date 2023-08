Oum Teboul est saturée : la ruée des Algériens vers la Tunisie reprend de plus belle

Après trois années d’une pause forcée à cause des restrictions sanitaires induites par la pandémie du covid-19, la ruée des Algériens vers la Tunisie semble reprendre de plus belle en cet été 2023 ! Rien que durant le mois de juillet écoulé, plus de 200 000 Algériens se sont rendus chez le voisin de l’est.

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de pages ont partagé les photos des longues files d’attente de bus et de voitures devant le poste frontalier d’Oum Teboul. À en croire les différents commentaires, celles-ci datent du lundi 7 août 2023.

Ainsi, la situation revient petit à petit à ce qu’elle a été avant la crise sanitaire 2020-2022, et tout laisse indiquer que la Tunisie va reprendre sa place de destination touristique numéro un des Algériens. Les autorités tunisiennes et les tours operators s’en frottent les mains…

1,5 million d’Algériens ont visité la Tunisie depuis début 2023 : le tourisme reprend son niveau d’avant covid

Ce regain d’intérêt des Algériens pour la destination Tunisie est confirmé par les chiffres de l’office tunisien du tourisme.

Selon cette dernière, le nombre d’Algériens qui ont visité la Tunisie depuis le début de l’année 2023 (soit en sept mois) avoisine les 1,5 million. Ce nombre représente même une hausse de 4,1 % par rapport à l’année de référence, 2019.

D’ailleurs, le représentant de l’office tunisien du tourisme en Algérie, Fouad Al-Ouad, a déclaré au site echoroukonline.com que durant le mois de juillet écoulé, le nombre de nos compatriotes qui se sont rendus chez le voisin de l’est a atteint précisément, 281 838 visiteurs.

Un chiffre qui aurait pu être plus important si ce n’était la fermeture du poste frontalier Oum-Teboul-melloula durant la journée du 23 juillet, à cause des incendies qui ont touché la région, des deux côtés de la frontière.

Le même responsable a ajouté que les autorités tunisiennes s’attendent à ce que le nombre d’Algériens qui visiteront la Tunisie d’ici la fin de l’année atteigne 2,5 millions. Si cette prévision se réalise, il s’agira d’une confirmation que l’activité touristique a bel et bien repris son envol.