Oum El Bouaghi : BELUX éclairage illumine la gare ferroviaire de Fkirina

Oum El Bouaghi, le 22 juillet 2024 – BELUX Éclairage, entreprise leader dans le secteur de l’éclairage en Algérie, a récemment achevé un projet d’envergure à la gare ferroviaire de Fkirina, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Grâce à son expertise de plus de 50 ans et à ses produits haut de gamme dotés des dernières technologies, l’entreprise BELUX a métamorphosé la gare ferroviaire de Fkirina en le transformant en un lieu à la fois fonctionnel et esthétique.

Ainsi, grâce à l’installation de luminaires Rosa, Perla et City, la gare de Fkirina se pare désormais de nouveaux atours. Ces modèles emblématiques de la gamme Belux, qui allient design contemporain et performance énergétique, créent une ambiance chaleureuse et accueillante, tout en optimisant l’éclairage des quais, des halls et des espaces extérieurs.

Les luminaires Rosa, caractérisés par leur forme organique et leur diffusion lumineuse douce, apportent à l’environnement une touche de poésie. Les luminaires Perla offrent un éclairage puissant et directionnel, idéal pour mettre en valeur l’architecture de la gare. Enfin, les luminaires City, plus discrets mais tout aussi efficaces, assurent un éclairage uniforme et confortable des espaces de circulation.

BELUX Éclairage : un rayonnement à l’echelle nationale

En choisissant BELUX Éclairage pour ce projet, la SNTF a fait le choix de la qualité et de l’innovation. L’entreprise algérienne, forte de son expérience et de son savoir-faire, s’engage à fournir des solutions d’éclairage sur mesure, adaptées aux spécificités de chaque projet.

Au-delà de l’esthétique, la société accorde une importance toute particulière à la durabilité de ses produits. Les luminaires installés à la gare de Fkirina sont équipés de sources lumineuses LED à haute efficacité énergétique, permettant ainsi de réduire considérablement la consommation d’électricité et les émissions de CO2.

Ce projet vient renforcer la position de BELUX en tant que leader du marché algérien de l’éclairage. L’entreprise, qui a déjà mené à bien de nombreuses réalisations à travers le pays, poursuit son développement en s’appuyant sur une politique d’innovation constante et sur un engagement fort en faveur de la qualité.

Pour en savoir plus sur les produits BELUX, vous pouvez visiter le catalogue de l’entreprise, intitulé El Djazair El Jadida (L’Algérie Nouvelle), en cliquant sur le lien suivant : Catalogue El Djazair El Jadida.