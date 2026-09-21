Belle initiative à Bordj Bou Arreridj : Une commune offre les fournitures scolaires à TOUS ses élèves

Parmi les faits marquants de cette rentrée scolaire dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, l’initiative de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Ouled Sidi Brahim se distingue particulièrement.

La municipalité a en effet décidé de généraliser l’octroi gratuit des fournitures scolaires à l’ensemble des élèves de l’enseignement primaire.

Dans une déclaration accordée à El Khabar, Nihad Laazizi, présidente de l’APC, a indiqué que l’assemblée communale a alloué une enveloppe budgétaire spéciale afin d’assurer cette couverture globale.

L’objectif principal est de supprimer les disparités entre les enfants de la région. Jusqu’alors, ces aides étaient réservées à une catégorie spécifique, ce qui suscitait fréquemment un sentiment d’exclusion chez les autres élèves, d’autant plus que les conditions socio-économiques des familles de la commune sont très similaires.

La première responsable de la commune a souligné que cette mesure vise à réaffirmer le soutien de l’État aux familles à l’occasion de la rentrée sociale.

Des cartables offerts à tous les écoliers

Elle permet également de partager la joie de près de 400 élèves qui ont eu la bonne surprise de trouver leurs cartables sur leurs tables dès le premier jour, dans une ambiance fraternelle venant rehausser l’enthousiasme du retour sur les bancs de l’école.

Cette initiative solidaire a suscité un vif soulagement et une grande satisfaction auprès des parents de cette municipalité située aux limites frontalières entre Bordj Bou Arreridj et la wilaya de Bouira.

Par ailleurs, les autorités locales ont supervisé le coup d’envoi officiel de la nouvelle année scolaire depuis le chef-lieu de wilaya, la daïra de Bir Kasdali et la commune de Khelil.

Cette rentrée a été marquée par l’inauguration de quatre nouveaux établissements éducatifs, dont un groupe scolaire primaire, un collège (CEM) et un lycée.

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Les autorités se sont également enquises du fonctionnement des cantines scolaires, des conditions pédagogiques et du transport scolaire.

Quand les communes se mobilisent pour leurs élèves

Dans la même dynamique d’initiatives citoyennes et locales marquant cette rentrée scolaire à travers le pays, la ville d’Azzaba, dans la wilaya de Skikda, a vu l’émergence d’une action bénévole remarquable.

Un citoyen y a en effet entrepris d’installer des silhouettes d’avertissement devant plusieurs écoles primaires. Cette démarche vise à attirer l’attention des passants et des conducteurs, les incitant à redoubler de prudence à l’approche des périmètres scolaires pour garantir une meilleure sécurité aux élèves.

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