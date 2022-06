Ould Abbès rattrapé par une autre affaire de détournement de fonds

Djamel Ould Abbès, ancien Ministre de la Solidarité du temps du défunt Président Abdelaziz Bouteflika, est une nouvelle fois rattrapé par la justice dans le cadre d’une autre affaire de détournement de fonds. En effet ; il doit comparaître devant le pôle financier près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger pour le détournement d’un don du Koweït destiné aux familles des victimes du terrorisme.

Le dossier de cette affaire a été instruit en 2021 et implique l’ancien Ministre de la Solidarité, Djamel Ould Abbès, dans le détournement de pas moins de 45 000 dollars d’intérêts générés d’un don de 5 millions de dollars ; offert par le Koweït au profit des familles des victimes du terrorisme.

Dans le cadre de cette affaire ; l’ancien SG du FLN est poursuivi pour abus de fonction, détournement et dilapidation de deniers publics ; et doit comparaître devant le pôle financier près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Il convient de rappeler que Ould Abbès a déjà été jugé dans d’autres affaires de corruption et condamné dans une affaire liée à la gestion des fonds du Ministère de la Solidarité. Actuellement, l’ancien Ministre purge une peine de huit (8) ans de prison pour dilapidation des deniers publics ; conclusion de transactions en violation de la législation en vigueur ; abus de pouvoir et usage de faux documents publics.

Détournement d’un don du Koweït : retour sur la nouvelle affaire de Djamel Ould Abbès

D’après les informations rapportées par le quotidien francophone El Watan ; les faits de cette affaire remontent à la fin des années 2000 ; quand l’Algérie a reçu un don de 5 millions de dollars du Koweït. Ce don a été offert en guise d’acte de solidarité avec les familles des victimes du terrorisme ; et a été remis par la Présidence de la République au Ministère de la Solidarité, alors géré par Djamel Ould Abbès.

Une vingtaine d’années plus tard, soit en 2021 ; une enquête sur la gestion des fonds de la Solidarité nationale a mis la lumière sur cette affaire ; révélant que Djamel Ould Abbès avait un coffre-fort dans une banque avec une somme de 45 000 dollars. Cette somme correspond aux intérêts générés par le don de 5 millions de dollars du Koweït.

En effet, l’ancien Ministre aurait versé le don sur un compte personnel, avant de le transférer vers un coffre bancaire. D’ailleurs, en marge de l’affaire des frères Kouninef ; le juge d’instruction du pôle financier aurait découvert l’existence d’un coffre-fort avec d’importante sommes.

Face à ces découvertes ; Djamel Ould Abbès n’a pas su justifier les fonds récupérés. Cependant, il a révélé la restitution du chèque des 5 millions de dollars du Koweït à la Présidence de la République.

Selon la même source, cette nouvelle affaire de Ould Abbès a été renvoyée hier pour examen devant le pôle financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Et ce, à la demande de ses avocats et en l’absence des deux témoins.