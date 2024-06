Ouganda 1 – Algérie 2 : une précieuse victoire et une 2e mi-temps convaincante

En allant affronter l’Ouganda, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, l’équipe d’Algérie a réalisé un nouvel exploit en déplacement, en s’imposant sur le score de deux buts à un. Ils se sont rachetés après la défaite à la maison face à la Guinée. La sélection nationale préserve sa place à la tête du groupe G.

Lors de la première mi-temps, on va assister à une prestation médiocre des Verts. Ce sont plutôt les Ougandais qui dominent au long et au large les débats du match. D’ailleurs, ils réussiront à ouvrir le score dix minutes seulement après le coup d’envoi du match, signé Mutyaba.

Mais la riposte des Algériens n’aura pas lieu. On voit plutôt un jeu brouillon et une très mauvaise cohésion entre les trois compartiments. La seule occasion dangereuse, c’est celle créée par Benrahma. Sur une accélération rapide, il lance un tir à ras de terre, mais le poteau droit sauve le portier ougandais 45’.

C’est donc sur cette occasion dangereuse que l’arbitre béninois siffle la fin de la première mi-temps. Le score est en faveur des Ougandais sur un but à zéro.

Les Verts renversent la vapeur

Au retour des vestiaires, les Verts vont montrer un visage complètement différent. En effet, ils maitrisent les débats du match et le moins que l’on puisse dire, ils réussiront à renverser la vapeur sur l’adversaire.

D’ailleurs, ils vont vite entrer dans le vif du sujet. Une minute seulement après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, Amoura mènent une contre-attaque rapide sur le côté gauche. Suite à un cafouillage dans la surface de réparation, la balle revient dans les pieds d’Aouar qui réussira à remettre les pendules à l’heure.

Un but qui va motiver davantage les protégés de Petkovic. Amoura va mener une autre contre-attaque pour servir Benrahma. L’attaquant lyonnais se déjoue du gardien de but adverse et sans aucune difficulté, il donne l’avantage au score aux siens 58’.

Ensuite, le rythme du match va baisser d’un cran, entre des joueurs Algériens qui veulent préserver leur avantage au score, et des Ougandais effondrés physiquement. D’ailleurs, le sélectionneur national procède à des changements défensifs afin de fermer tous les espaces aux Ougandais.

Les Verts mènent au score jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre béninois. Victoire ô combien importante qui permet à l’équipe d’Algérie de préserver sa place à la tête du groupe G avec 9 points, en attendant le résultat de l’autre match Guinée-Mozambique qui se jouera ce soir.