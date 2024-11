Ouf de soulagement pour les Algérois : Les trémies de « la Côte » enfin ouvertes à la circulation

Après cinq mois de travaux intensifs, les deux trémies de la gare routière multimodale de Bir Mourad Raïs ont été inaugurées ce dimanche, offrant ainsi une nouvelle voie de circulation aux automobilistes.

Ces ouvrages d’art, d’une longueur totale de 300 mètres, ont été livrés en avance sur le calendrier initial. Ils devraient permettre de fluidifier considérablement le trafic routier au niveau de “la Côte”, un point noir de la circulation à Alger.

Selon le secrétaire général de la wilaya d’Alger, ce projet a été réalisé en seulement quatre mois et répond aux normes internationales les plus élevées, notamment en termes de sécurité incendie et de ventilation.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : Les trémies souterraines de Bir Mourad Raïs bientôt opérationnelles (vidéo)

Le wali d’Alger, Abdenour Rabhi, avait effectué une visite de chantier le 5 novembre dernier, insistant sur la nécessité de livrer le projet dans les délais impartis. Lors de cette visite, il s’était enquis de l’avancement des travaux et avait donné des instructions fermes pour accélérer le rythme des opérations.

Inauguration des trémies de « La Côte » : est-ce la fin des bouchons interminables à Alger ?

Les travaux ont porté sur l’étanchéité des trémies, l’installation de systèmes d’éclairage public, la peinture et la mise en place de dispositifs anti-incendie. Les finitions, notamment les travaux de drainage, sont en cours de finalisation.

Rappelons que les travaux de construction des trémies avaient nécessité la fermeture temporaire des routes nationales n°1 et de la rocade Sud au niveau de « la Côte », à partir de juin dernier.

🟢 À LIRE AUSSI : Fermeture temporaire de la circulation à « la Côte » : les détails du projet dévoilés !

Cette décision, bien que source de désagréments pour les usagers, a permis d’accélérer les travaux et de livrer les ouvrages dans les meilleurs délais.

Avec l’ouverture de ces nouvelles trémies, les services de la wilaya d’Alger espèrent améliorer la fluidité du trafic routier dans la capitale et réduire les embouteillages chroniques.