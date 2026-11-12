Tlemcen : Le ministre de l’Hydraulique détaille les mesures prises face à la pollution de Oued Mouilah

Le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, a annoncé ce jeudi devant l’Assemblée populaire nationale (APN) que ses services ont déployé un dispositif complet pour sécuriser l’eau potable destinée aux riverains de l’Oued Mouilah.

Ce cours d’eau se jette dans le barrage de Hammam Boughrara, situé dans la daïra de Maghnia (wilaya de Tlemcen), et charrie des eaux polluées en provenance du territoire marocain.

Des infrastructures de dessalement et un suivi sanitaire quotidien

Lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par Khalida Boufedeche, le ministre a présenté plusieurs actions concrètes pour protéger la santé publique et garantir un approvisionnement en eau potable sain. Les autorités réalisent actuellement une station de dessalement d’eau de mer à Marsa Ben M’hidi d’une capacité de 300 000 mètres cubes par jour, destinée à alimenter Tlemcen et les wilayas limitrophes.

Parallèlement, le ministère renforce les stations d’épuration de la daïra de Maghnia et soumet l’eau distribuée à un contrôle quotidien. Une commission composée d’experts et de spécialistes effectue des analyses périodiques pour vérifier la conformité de l’eau du barrage aux normes sanitaires, tout en communiquant ces résultats en toute transparence aux citoyens.

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Des indicateurs environnementaux alarmants sur la faune et la flore

Concernant l’impact écologique, Lounès Bouzegza a révélé que les analyses en laboratoire ont affiché des niveaux « inacceptables », caractérisés par une forte concentration d’ammoniac et un déficit sévère en oxygène. Le responsable a dénoncé ces rejets de déchets et d’eaux usées, soulignant qu’ils contreviennent aux lois et conventions internationales et menacent directement l’homme et l’écosystème.

Cette pollution transfrontalière affecte gravement la biodiversité locale. Le ministre a signalé la disparition de la flore naturelle des berges au profit d’espèces végétales toxiques, ainsi que l’apparition de parasites et de dégradations sur les oliviers de la région, directement exposés aux substances nocives transitant de la frontière jusqu’au barrage de Hammam Boughrara.

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Mobilisation gouvernementale sur instruction du président Tebboune

Cette intervention parlementaire intervient deux jours après le déplacement d’une importante délégation ministérielle à Tlemcen, conduite par le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad. Mandatée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette mission a inspecté le cours d’eau sur le terrain afin d’évaluer l’ampleur des dégâts environnementaux et d’arrêter les mesures d’urgence nécessaires.

Cette mobilisation gouvernementale illustre la volonté des autorités algériennes de traiter ce dossier sensible avec la plus grande fermeté, tant sur le plan sanitaire que diplomatique, face à une pollution dont l’origine dépasse les frontières nationales.

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