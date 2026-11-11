Oued Mouilah : quels recours pour l’Algérie face à la pollution venue du Maroc ?

Nitrites, métaux lourds, résidus de médicaments et d’hormones, manque d’oxygène : les analyses de l’oued Mouilah et du barrage de Hammam Boughrara dressent un tableau inquiétant. Après la visite de cinq ministres à Tlemcen, l’Algérie accuse le Maroc et promet des poursuites jusqu’au niveau international. D’où vient cette pollution, l’eau est-elle sûre et quels recours existent ? Les réponses.

Oued Mouilah : pourquoi cinq ministres se sont rendus à Tlemcen

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, a conduit le mardi 10 novembre une délégation gouvernementale dans la wilaya de Tlemcen, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il était accompagné des ministres de l’Environnement, de l’Hydraulique, de la Santé et de la Communication. Notre article sur la visite des ministres à Tlemcen en présentait les principales annonces.

La délégation s’est rendue sur les sites les plus touchés, près de Maghnia, à l’extrême ouest du pays. Elle a constaté l’ampleur de la pollution des eaux, causée par des eaux usées, des déchets et des substances polluantes venant du Maroc. Cette visite faisait suite aux alertes des habitants et de leurs élus, notamment après une mortalité importante de poissons.

« Tout le monde sait qui est derrière cette catastrophe environnementale », a déclaré Brahim Merad. Le ministre a estimé que ce phénomène « n’est pas innocent » et constitue une « attaque systématique ». Il a qualifié ces rejets d’actes hostiles contre l’Algérie.

Où se trouvent l’oued Mouilah et le barrage de Hammam Boughrara ?

L’oued Mouilah prend sa source au Maroc, dans la région d’Oujda, avant d’entrer en Algérie près de Maghnia. Il franchit la frontière au lieu-dit Mouilah, à quelques kilomètres seulement de la ville marocaine. Il serpente ensuite sur une vingtaine de kilomètres dans la plaine avant de rejoindre le barrage de Hammam Boughrara.

Deux autres cours d’eau sont aussi touchés : l’oued El Mehaguene et l’oued Abbes, dont les eaux polluées rejoignent le même barrage. Le ministre de l’Intérieur a aussi évoqué l’oued Bounaïm. Tous ces cours d’eau transfrontaliers convergent vers la principale retenue de l’ouest de la wilaya.

Le barrage de Hammam Boughrara, mis en service à la fin des années 1990, peut contenir environ 161 millions de mètres cubes, une capacité réduite par l’envasement. Il est actuellement rempli à 48 % et n’a plus atteint sa pleine capacité depuis 2012. Il alimente en eau potable 14 communes de l’ouest de la wilaya de Tlemcen, ainsi que des terres agricoles.

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Pollution de l’oued Mouilah : ce que révèlent les analyses

Avant la visite, une commission d’experts de plusieurs secteurs a prélevé des échantillons d’eau pour les analyser. Les résultats révèlent une pollution à la fois chimique et microbiologique. Selon le ministre de l’Intérieur, ils dressent un tableau « extrêmement préoccupant ».

Les experts ont relevé des concentrations de nitrites supérieures aux seuils de référence et une baisse du taux d’oxygène dans l’eau. Ils ont aussi détecté des résidus de médicaments et d’hormones, ainsi que des métaux lourds. Certaines concentrations dépassent les normes de plusieurs dizaines de fois, et jusqu’à cent fois, selon les experts cités par le ministre.

Pour Brahim Merad, de tels niveaux ne peuvent pas s’expliquer par une pollution accidentelle. Ils traduisent, selon lui, une action humaine délibérée. La diversité des polluants confirme aussi, à ses yeux, la multiplicité des sources de pollution.

Barrage de Hammam Boughrara : un écosystème qui manque d’oxygène

Le directeur général de l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable, Karim Arab, juge la situation du barrage « extrêmement préoccupante ». Selon lui, le niveau d’oxygène dissous chute entre 9 et 12 mètres de profondeur. Il redoute une véritable catastrophe environnementale.

Ce manque d’oxygène s’explique par la présence de polluants comme les sels, les nitrates et l’ammoniac. Ces substances consomment l’oxygène de l’eau, ce qui entraîne la mort des poissons. Elles asphyxient aussi les racines des plantes et les empêchent d’absorber les nutriments nécessaires à leur croissance.

L’expert met en garde contre des effets qui pourraient, à terme, toucher la santé humaine. Il appelle à considérer la situation comme une menace grave, qui exige un suivi et une intervention. En septembre et octobre 2024, plus de 45 tonnes de poissons morts avaient déjà été signalées au barrage.

D’où vient la pollution de l’oued Mouilah ?

Selon le ministre de l’Intérieur, la pollution provient surtout de rejets d’eaux usées domestiques et urbaines, et de déchets industriels non traités. S’y ajoutent les engrais et pesticides agricoles. Ces rejets arrivent directement dans les cours d’eau au niveau des zones frontalières, puis traversent la frontière jusqu’aux ressources en eau algériennes.

Les agriculteurs et les élus locaux mettent en cause plus précisément des tanneries et une usine de batteries situées à Oujda. Le phénomène aurait commencé il y a une vingtaine d’années, et ses effets se sont aggravés progressivement. Le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, a lui aussi souligné que ce dossier ancien connaissait une aggravation.

Le ministre de l’Intérieur estime que ces rejets contredisent les conventions internationales sur les eaux partagées. L’Algérie entend désormais coordonner le contrôle des rejets dans les zones frontalières, au nom des principes d’usage équitable des eaux partagées et de prévention de la pollution transfrontalière. Les autorités marocaines n’ont, pour l’heure, pas réagi officiellement à ces accusations.

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L’eau du robinet est-elle sûre à Tlemcen ?

Les autorités se veulent rassurantes sur l’eau potable. Selon le ministre de l’Hydraulique, toutes les précautions de traitement ont été prises, grâce aux stations d’épuration et de traitement. L’eau distribuée aux 14 communes alimentées par le barrage répond, selon lui, aux normes de qualité en vigueur.

La ministre de l’Environnement, Kaouter Krikou, a annoncé un ensemble de mesures de contrôle et de prévention. Elle a souligné l’existence d’un suivi rigoureux de l’eau destinée à la consommation humaine comme de celle réservée à l’irrigation. Des analyses sont réalisées chaque jour, tout au long de l’année, et seront renforcées.

À Maghnia, des agriculteurs privés d’eau d’irrigation

Sur le terrain, les conséquences pour l’agriculture sont lourdes. De nombreux agriculteurs riverains ont cessé d’irriguer leurs cultures avec l’eau de l’oued, et signalent une mortalité de leur bétail. Plusieurs témoignent de la disparition des oiseaux, des poissons et de nombreux arbres le long du cours d’eau.

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La région de Maghnia était autrefois réputée pour sa production de pomme de terre. Selon la présidente par intérim de l’APC, Nabila Laidouni, elle s’est depuis tournée vers l’oléiculture, elle aussi menacée par la pollution. Ces difficultés s’ajoutent à une sécheresse qui dure depuis une dizaine d’années.

Quels recours pour l’Algérie face à la pollution venue du Maroc ?

Le ministre de l’Intérieur a annoncé que les préoccupations des députés de Tlemcen seraient soumises aux plus hautes autorités du pays. L’Algérie entend agir en coordination avec les instances compétentes, aux niveaux national et international. Des mesures judiciaires seront aussi engagées contre toute personne dont la responsabilité serait établie.

Plusieurs voies existent, selon des spécialistes du droit de l’environnement. La convention des Nations unies de 1997 sur les cours d’eau internationaux pose des règles pour l’utilisation des eaux partagées. Le droit international interdit aussi à un État de causer des dommages environnementaux importants à un pays voisin.

La Cour internationale de justice a confirmé ce principe en 2010, dans une affaire qui opposait l’Argentine à l’Uruguay sur des usines de pâte à papier. Selon les experts, l’Algérie pourrait aussi alerter le Programme des Nations unies pour l’environnement ou les rapporteurs spéciaux de l’ONU sur le droit à l’eau. Si la responsabilité était établie, elle pourrait réclamer l’arrêt des rejets et la réparation des dommages.

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Oued Mouilah : les questions fréquentes

Où se trouve l’oued Mouilah ?

L’oued Mouilah prend sa source au Maroc, dans la région d’Oujda, et entre en Algérie près de Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen. Il se déverse dans le barrage de Hammam Boughrara, qui alimente 14 communes de l’ouest de la wilaya.

Quels polluants ont été détectés dans l’oued Mouilah ?

Les analyses ont détecté des nitrites au-dessus des seuils, des résidus de médicaments et d’hormones, ainsi que des métaux lourds. Certaines concentrations atteignent jusqu’à cent fois les normes, selon les experts cités par le ministre de l’Intérieur.

Pourquoi les poissons meurent-ils au barrage de Hammam Boughrara ?

Les nitrates, l’ammoniac et les sels consomment l’oxygène de l’eau, qui chute entre 9 et 12 mètres de profondeur. Les poissons meurent alors par manque d’oxygène, selon l’Observatoire national de l’environnement.

L’eau du robinet est-elle polluée à Tlemcen ?

Non, selon les autorités, l’eau du barrage est traitée avant sa distribution et répond aux normes en vigueur. Les contrôles quotidiens vont être renforcés.

Que compte faire l’Algérie ?

L’Algérie veut saisir les instances internationales compétentes et engager des poursuites contre les responsables. Elle renforce aussi les contrôles de l’eau et les mesures pour protéger la population.

Le Maroc a-t-il réagi aux accusations de l’Algérie ?

Pas pour l’instant : les autorités marocaines n’ont pas réagi officiellement aux accusations formulées par les responsables algériens. Le dossier pourrait toutefois évoluer si l’Algérie saisit les instances internationales.