Oubliez Mykonos : cette destination algérienne s’impose parmi les plus belles villes blanches en 2026

Des collines étincelantes et des façades éclatantes : si ce décor évoque immédiatement la Grèce, le média américain Travel Off Path bouscule les clichés. Dans sa nouvelle sélection, il dévoile 5 villes « blanches » incontournables situées hors des sentiers battus grecs.

Pas besoin de suivre la foule vers Mykonos : de nombreuses autres destinations, tout aussi dignes d’une carte postale, vous attendent aux quatre coins du monde pour une aventure authentique.

Parmi elles, Alger s’impose comme la surprise du classement. Qualifiée d’ »aventure ultime pour les amateurs de culture », la capitale algérienne gagne ainsi sa place parmi les destinations mondiales les plus authentiques à visiter absolument.

Alger parmi les villes blanches à visiter au moins une fois dans sa vie

Exit les îles grecques : Travel Off Path a sélectionné 5 destinations aux paysages urbains étincelants pour ceux qui cherchent des alternatives à la Grèce. Le média souligne que ces villes « blanchies à la chaux » offrent des occasions de photos uniques et une luminosité exceptionnelle.

Dans ce classement, Alger s’impose comme une destination surprise. Si la capitale du plus grand pays d’Afrique est encore méconnue de certains, Travel Off Path souligne son emplacement privilégié sur la Méditerranée. Entre désert et côtes préservées, la ville offre une alternative authentique, loin du tourisme de masse.

Si les démarches de visa peuvent paraître contraignantes, l’effort en vaut la peine. Le magazine précise que l’Algérie n’est pas la destination la plus simple d’accès pour les Américains, mais présente Alger comme une « porte d’entrée idéale » pour découvrir le pays.

Le média souligne également le contraste unique d’Alger et l’hospitalité de ses habitants. Contrairement à d’autres villes de la région dénaturées par le tourisme de masse, la capitale algérienne accueille moins de visiteurs, ce qui lui permet de préserver toute son authenticité.

Cinq destinations « blanches » à visiter absolument en 2026

En plus d’Alger, la sélection de Travel Off Path met en avant des alternatives méditerranéennes à la Grèce, comme l’île turque de Bozcaada et la célèbre ville tunisienne de Sidi Bou Saïd. Ces destinations partagent une esthétique commune faite de murs blancs et d’eaux cristallines, tout en étant souvent plus abordables et moins saturées que les célèbres îles grecques.

Le classement explore également des options plus insolites à travers le monde. En Italie, le village d’Alberobello, classé à l’UNESCO, se distingue par ses maisons blanches en forme de cônes, tandis qu’au Mexique, la station balnéaire de Manzanillo s’impose comme une destination montante du Pacifique.

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