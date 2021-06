Oubliez l’analyse fondamentale, c’est le facteur psychologique qui fait bouger les marchés

L’économie classique a toujours attribué les mouvements de prix sur les marchés financiers qui ne peuvent pas être justifiés par des données fondamentales à un «bruit» générique ni quantifiable ni prévisible dans le temps.

Récemment, une branche de l’économie née dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, connue sous le nom d’économie comportementale, a gagné en popularité grâce à la combinaison intéressante des outils de l’école économique classique et d’une série de théories appartenant au monde de la psychologie. L’économie devient une sorte de «psychologie des groupes sociaux». Entre autres, depuis le début du XXIe siècle, le nombre d’économistes comportementaux qui ont reçu des prix Nobel a nettement augmenté, donnant enfin la reconnaissance voulue à cette réalité, forcée dans un premier temps de limiter son existence aux marges des théories économiques plus traditionnelles.

D’après les traders de tradingenligne.fr, chaque trader doit être conscient du rôle de la psychologie sur les marchés financiers, afin d’éviter d’ouvrir des positions sur le marché avec un risque bien plus important que prévu initialement.

Comment est née l’économie comportementale ?

Étonnamment, la première réflexion sur le rôle fort de la psychologie dans les choix économiques d’un individu se pose déjà avec Adam Smith dans son ouvrage «The Theory of Moral Sentiments», avec la fameuse déclaration de l’économiste qui attribue les choix économiques d’un individu dans un pur intérêt personnel.

Au fil des années, le nombre d’économistes qui ont abordé, de manière plus ou moins superficielle, le sujet de la psychologie du marché, n’a cessé d’augmenter. Dans les années qui ont suivi Smith est né le concept d’homo economicus, c’est-à-dire un individu hypothétique créé par les intellectuels pour créer des modèles économiques, avec une hypothèse fondamentale à laquelle personne à l’époque ne pouvait déroger : bien que le rôle de la psychologie soit fondamentalement connu de tous dans la sphère économique, l’homo economicus est fondamentalement un individu rationnel.

Ce n’est qu’au XXe ou au XXIe siècle que la possibilité que la rationalité parfaite de tous les individus soit une erreur s’est imposée dans le monde universitaire. En 1996, Alan Greenspan, alors président de la banque centrale américaine (la Federal Reserve) a clairement exposé le problème de la difficulté d’élaborer une politique monétaire adaptée à un environnement économique non rationnel :

« Mais comment reconnaître quand une exubérance irrationnelle a conduit par erreur à une hausse des prix des actifs financiers, suivie d’effondrements soudains et prolongés […] ? Comment intégrer ce type d’évaluation dans la politique monétaire ? »

L’expression « exubérance irrationnelle » s’est rapidement imposée dans le monde économique et, ironiquement, le début de la bulle spéculative sur les titres liés à l’internet (connue dans l’histoire sous le nom de « bulle Internet ») a commencé à apparaître quelques mois après la déclaration de Greenspan sur le sujet.

Quand l’irrationalité génère des drames économiques : les bulles spéculatives

Le meilleur exemple qui puisse être utilisé pour expliquer l’importance de la psychologie sur les marchés financiers sont des bulles spéculatives. Une bulle spéculative est une situation dans laquelle le prix attribué par le marché à un actif particulier est particulièrement incohérent avec les valeurs actuelles du sous-jacent de cet actif et/ou ses prévisions futures.

La première bulle spéculative retracée dans les livres d’histoire est celle des tulipes des Pays-Bas, survenue au XVIIe siècle. Il existe des livres sur le sujet mais, pour simplifier, le prix des bulbes de tulipe a augmenté de façon spectaculaire en quelques mois, avec une croissance record enregistrée de près de 2000%. Derrière cette croissance rapide se cachait la folle spéculation des marchands ou, si l’on préfère utiliser un terme plus moderne, des négociants, qui sans parfois même sans avoir jamais vu un bulbe de tulipe, en augmentaient constamment la valeur, un peu comme aujourd’hui avec les contrats à terme sur les matières premières.

Après la bulle des tulipes hollandaises et la bulle des prêts hypothécaires à risque de 2008 le concept reste le même. Tout mouvement de prix important généré par des excès spéculatifs est condamné à ne pas durer, avec le risque de générer des pertes énormes pour les traders qui ont décidé de tenter de surfer sur la vague d’euphorie.

Comment mesurer l’irrationalité sur les marchés ? Distinguer le Bull d’un Bear

Comprendre l’importance de la psychologie sur les marchés est une chose, mais mesurer son effet exact est plus complexe. À cette fin, le concept de sentiment a été créé, qui est une synthèse de l’expression des sentiments des opérateurs à l’égard des performances futures des marchés financiers.

Pour mesurer le sentiment, il existe aujourd’hui une myriade de techniques différentes. Par exemple, il est possible d’étudier la tendance dans le temps de la relation entre le prix d’une action et les bénéfices au bilan. L’indice Shiller, créé par le prix Nobel d’économie du même nom (auteur du best-seller « Irrational Exuberance », revenant au thème de Greenspan), qui étudie l’évolution du ratio P/E (Price to Earnings) sur le marché boursier américain, est souvent cité à cet effet. Bien qu’à ce jour, il ne soit pas parfaitement clair quel est le niveau de P/E au-delà duquel naît une bulle spéculative, cet instrument est considéré comme un indicateur important de la « santé » du marché

Il y a ensuite la catégorie intéressante des indices de volatilité, qui cherchent à quantifier la volatilité à la baisse du prix d’un titre. Dans ce groupe, on trouve le célèbre CBOE Volatility Index (connu plus simplement sous le nom de VIX), qui, à travers l’étude des produits dérivés sur l’indice boursier S&P 500 va tracer un véritable indice de peur de Wall Street.

Le bon outil d’analyse pour le bon horizon temporel

Dire que l’analyse fondamentale peut justifier entièrement les mouvements de prix sur les marchés financiers est, malheureusement, faux. Il serait agréable d’avoir un livre de règles mathématiques et comptables bien connues à appliquer sur un marché rationnel qui valorise chaque entreprise cotée avec un prix conforme à un ensemble de valeurs comptables connues de tous.

Étant donné que les marchés accordent plus de valeur aux attentes qu’à la réalité, il faut essayer de projeter dans l’avenir les valeurs comptables du présent, un exercice très complexe qui ne peut transcender les éléments psychologiques. Bien que l’analyse fondamentale soit un outil de départ utile pour évaluer un investissement, la définition d’un prix cible sur la base des données issues de 4 bilans trimestriels chaque année ne peut être, par nature, qu’une prévision à moyen-long terme étant donné le nombre élevé d’heures de négociation entre un chiffre trimestriel et le suivant.

Sur les marchés financiers, les prix varient avec une telle frénésie que, pour tenter d’engranger des gains, un trader orienté vers le court terme doit continuellement se demander comment raisonnent les autres traders, en utilisant, consciemment ou non, les outils de l’économie financière comportementale.

Enfin, il faut garder à l’esprit que l’histoire est pleine de cas où la tendance à court terme sur les marchés a complètement contredit les règles de bon sens de l’analyse fondamentale : avec le cas extrême des entreprises qui, une fois déclarées en faillite, deviennent l’objet d’une forte spéculation, avec une volatilité extrême du prix de leurs actions impossible à justifier avec les outils de l’économie classique.

Le secret dans ce cas est d’agir avec une extrême prudence, car surfer sur la vague d’une euphorie injustifiée peut conduire à des gains importants et, irrémédiablement, à des pertes importantes. Une bonne stratégie pourrait être de veiller à investir qu’une partie limitée de votre portefeuille dans des titres sujets à de fortes fluctuations dictées par l’alternance d’exubérance et de terreur, en veillant à maintenir une plus grande exposition à des instruments financiers plus solides.